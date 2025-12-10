MPCE arquiva denúncia de nepotismo contra André Fernandes

Casos denunciados contra André Fernandes teriam ocorrido em 2021 e 2022 / Crédito: Samuel Setubal

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu arquivamento de uma denúncia contra o presidente do PL Ceará, o deputado federal André Fernandes, que o acusava de suposta prática de nepotismo cruzado. A determinação é do promotor de Justiça Kennedy Carvalho Bezerra e ocorreu no último dia 6 de dezembro. "Conclui-se, destarte, que não basta a verificação da existência de parentes do agente público na administração para a configuração de nepotismo, ainda que de forma cruzada, sendo necessária, também, a demonstração de que tais nomeações se deram de forma dolosa e mediante ajustes recíprocos, em flagrante violação à legislação vigente, o que não ocorreu nos presentes autos", entendeu o promotor.