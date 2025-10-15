Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias

O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) ajuizou uma ação civil pública por nepotismo contra o prefeito de Dom Joaquim, Huenerson Henrique Celestino, conhecido como Nem da Saúde (MDB), e o filho dele, que ocupa três secretarias municipais simultaneamente.

A ação foi proposta pelo promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro, sob responsabilidade do promotor de Justiça Frederico Tavares de Lanna Machado, que determinou a condenação por improbidade administrativa e o afastamento imediato do filho dos cargos. Segundo o Ministério Público, o filho do prefeito não possui qualificação técnica para exercer as funções às quais foi designado.