Definida lista tríplice para procurador-geral de Justiça do MPCE

A lista tríplice será encaminhada ao governador Elmano de Freitas (PT), que deve escolher entre os nomes em até 20 dias

O atual procurador-geral de Justiça do Estado, Haley de Carvalho Filho, foi o mais votado entre membros do Ministério Público do Ceará (MPCE) para ser reconduzido ao cargo pelo biênio 2026 e 2027. O resultado da votação, que durou nove horas, foi anunciado nesta sexta-feira, 5.

Haley obteve 307. Em seguida, ficou o promotor de Justiça Herbet Gonçalves Santos, com 204 votos. Em terceiro lugar, o procurador de Justiça Luciano Percicotti Santana, com 77 votos.