Definida lista tríplice para procurador-geral de Justiça do MPCE; atual é favoritoA lista tríplice será encaminhada ao governador Elmano de Freitas (PT), que deve escolher entre os nomes em até 20 dias
O atual procurador-geral de Justiça do Estado, Haley de Carvalho Filho, foi o mais votado entre membros do Ministério Público do Ceará (MPCE) para ser reconduzido ao cargo pelo biênio 2026 e 2027. O resultado da votação, que durou nove horas, foi anunciado nesta sexta-feira, 5.
Haley obteve 307. Em seguida, ficou o promotor de Justiça Herbet Gonçalves Santos, com 204 votos. Em terceiro lugar, o procurador de Justiça Luciano Percicotti Santana, com 77 votos.
Confira como foi a votação:
- Haley Carvalho: 307 votos;
- Herbet Gonçalves Santos, com 204 votos;
- Luciano Percicotti Santana, com 77 votos.
A lista tríplice será encaminhada na próxima semana para ao governador Elmano de Freitas (PT), que deve escolher entre os nomes em até 20 dias. Já a posse do novo procurador-geral está prevista para janeiro de 2026.
Mais informações em instantesDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente