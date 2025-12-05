Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Definida lista tríplice para procurador-geral de Justiça do MPCE; atual é favorito

A lista tríplice será encaminhada ao governador Elmano de Freitas (PT), que deve escolher entre os nomes em até 20 dias
O atual procurador-geral de Justiça do Estado, Haley de Carvalho Filho, foi o mais votado entre membros do Ministério Público do Ceará (MPCE) para ser reconduzido ao cargo pelo biênio 2026 e 2027. O resultado da votação, que durou nove horas, foi anunciado nesta sexta-feira, 5.

Haley obteve 307. Em seguida, ficou o promotor de Justiça Herbet Gonçalves Santos, com 204 votos. Em terceiro lugar, o procurador de Justiça Luciano Percicotti Santana, com 77 votos.

Confira como foi a votação:

  1. Haley Carvalho: 307 votos;
  2. Herbet Gonçalves Santos, com 204 votos;
  3. Luciano Percicotti Santana, com 77 votos.

A lista tríplice será encaminhada na próxima semana para ao governador Elmano de Freitas (PT), que deve escolher entre os nomes em até 20 dias. Já a posse do novo procurador-geral está prevista para janeiro de 2026. 

