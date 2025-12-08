Valdemar retirou ações contra Ciro antes das críticas de Michelle

￼VALDEMAR Costa Neto, presidente nacional do PL / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, retirou os processos que havia formulado contra o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). Movimentação ocorreu em setembro, antes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticar aliança entre o PL Ceará e Ciro e, posteriormente, a legenda suspender as negociações. Valdemar havia ajuizado uma queixa-crime contra Ciro, em razão da suposta prática dos crimes de calúnia e difamação. O cerne da acusação era que Ciro, quando era candidato a presidente em 2022, pelo PDT, teria imputado falsamente um fato criminoso e ofensivo à reputação de Valdemar, ao afirmar que ele teria “roubado” o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Na ocasião, afirmou que votaria do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), para o Senado em 2026. André também havia participado do evento de filiação de Ciro ao PSDB em outubro. Nesta terça-feira, 5, Fernandes anunciou que negociações com Ciro no Ceará estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo ele, a suspensão foi motivada principalmente por um “ruído de comunicação” e pelo impacto da restrição de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe. A declaração foi feita após reunião da cúpula nacional do PL. A crise interna se instaurou após a ex-primeira-dama dar um “puxão de orelha” diante da aproximação do PL no Estado com o ex-ministro. A ex-primeira-dama citou nominalmente André Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou Bolsonaro.