Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flávio diz que Bolsonaro o escolheu para disputar a Presidência

Flávio diz a aliados que Bolsonaro o escolheu para disputar a Presidência em 2026

O senador falou da indicação após uma visita ao pai na última quinta-feira, 4; ex-presidente teria defendido que filho passe a se comportar como candidato
Atualizado às Autor Wilnan Custódio, Vitor Magalhães
Autor
Wilnan Custódio, Vitor Magalhães Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O senador Flávio Bolsonaro,(PL-RJ) disse a aliados que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o escolheu como nome do grupo para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. A afirmação ocorreu nesta semana, após visita de Flávio a Jair, na sede da Polícia Federal, em Brasília, e foi confirmada por interlocutores do bolsonarismo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos na Superintendência da Polícia Federal após ser condenado por tentativa de golpe após as eleições de 2022. A informação de que Flávio será o nome do bolsonarismo para a disputa presidencial foi divulgada pelo portal Metrópoles.

Integrantes da cúpula do PL relataram ao O Globo que Bolsonaro entende que o filho já deve se portar como candidato, participando de eventos pelo País. Com isso, o grupo garantiria projeção nacional e passaria a organizar os palanques do PL nos estados; tendo em vista as eleições de 2026.

Na última semana, um evento da oposição no Ceará gerou ruídos internos no PL nacional e racha na família Bolsonaro, após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticar o PL Ceará por se aliar a Ciro Gomes (PSDB). Flávio entrou na história e criticou Michelle. Entretanto, pediu desculpas após dialogar com o pai e o PL Ceará suspendeu negociações com Ciro por tempo indeterminado.

Leia mais

Matéria em atualização

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Jair Bolsonaro Ciro Gomes PSDB

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar