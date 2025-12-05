Flávio diz que Bolsonaro o escolheu para disputar a Presidência

O senador falou da indicação após uma visita ao pai na última quinta-feira, 4; ex-presidente teria defendido que filho passe a se comportar como candidato

O senador Flávio Bolsonaro,(PL-RJ) disse a aliados que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o escolheu como nome do grupo para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. A afirmação ocorreu nesta semana, após visita de Flávio a Jair, na sede da Polícia Federal, em Brasília, e foi confirmada por interlocutores do bolsonarismo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos na Superintendência da Polícia Federal após ser condenado por tentativa de golpe após as eleições de 2022. A informação de que Flávio será o nome do bolsonarismo para a disputa presidencial foi divulgada pelo portal Metrópoles.