Flávio diz que Bolsonaro o escolheu para disputar a Presidência

O senador Flávio Bolsonaro,(PL-RJ) disse a aliados que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o escolheu como nome do grupo para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. A afirmação ocorreu nesta semana, após visita de Flávio a Jair, na sede da Polícia Federal, em Brasília, e foi confirmada por interlocutores do bolsonarismo.
O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos na Superintendência da Polícia Federal após ser condenado por tentativa de golpe após as eleições de 2022. A informação de que Flávio será o nome do bolsonarismo para a disputa presidencial foi divulgada pelo portal Metrópoles.
Integrantes da cúpula do PL relataram ao O Globo que Bolsonaro entende que o filho já deve se portar como candidato, participando de eventos pelo País. Com isso, o grupo garantiria projeção nacional e passaria a organizar os palanques do PL nos estados; tendo em vista as eleições de 2026.
Na última semana, um evento da oposição no Ceará gerou ruídos internos no PL nacional e racha na família Bolsonaro, após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticar o PL Ceará por se aliar a Ciro Gomes (PSDB). Flávio entrou na história e criticou Michelle. Entretanto, pediu desculpas após dialogar com o pai e o PL Ceará suspendeu negociações com Ciro por tempo indeterminado.
