Michelle e filha de Bolsonaro visitam ex-presidente na PF em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da filha do casal, Laura, na manhã desta quinta-feira, 4. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

As duas chegaram ao local por volta de 9h30 e saíram do prédio às 10h40. Michelle não falou com a imprensa.