Michelle e filha de Bolsonaro visitam ex-presidente na PF em Brasília
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da filha do casal, Laura, na manhã desta quinta-feira, 4. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
As duas chegaram ao local por volta de 9h30 e saíram do prédio às 10h40. Michelle não falou com a imprensa.
A ex-primeira-dama entrou no local com uma Bíblia nas mãos e deixou o local sem o livro. Foi a primeira vez que a filha mais nova do ex-presidente visitou o pai na superintendência. Michelle foi à unidade pela terceira vez, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.