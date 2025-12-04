Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Michelle e filha de Bolsonaro visitam ex-presidente na PF em Brasília

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da filha do casal, Laura, na manhã desta quinta-feira, 4. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

As duas chegaram ao local por volta de 9h30 e saíram do prédio às 10h40. Michelle não falou com a imprensa.

A ex-primeira-dama entrou no local com uma Bíblia nas mãos e deixou o local sem o livro. Foi a primeira vez que a filha mais nova do ex-presidente visitou o pai na superintendência. Michelle foi à unidade pela terceira vez, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

