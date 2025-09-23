Apontado como chefe de facção em Iguatu é morto na Serrinha

Thiago Oliveira Valentim foi registrado nas proximidades da Praça da Cruz Grande, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Aurelio Alves

Um homem apontado como chefe de uma facção criminosa que age em Iguatu, município do Centro-Sul do Estado, foi morto a tiros na tarde de sexta-feira, 19, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Thiago Oliveira Valentim, conhecido como Smoke ou Thiago Fumaça, de 39 anos, era acusado, inclusive, de interferir nas eleições municipais de 2024 em prol de um candidato a prefeito e de um candidato a vereador.



Na Tempestade, ainda foi identificado que Thiago deixou o CV e passou a se considerar como parte da Massa Carcerária. Conversas encontradas em celulares apreendidos pela PC-CE também apontaram que Thiago recebeu R$ 10 mil da advogada Márcia Rúbia Batista Teixeira após esta pedir a ele indicação de uma pessoa para ser “coordenador do bairro”.

Para a PC-CE, tratava-se de um pedido para colocar uma pessoa para coordenar a campanha eleitoral com fins de angariar votos ao candidato Roberto Filho (PSDB). Além disso, Thiago ainda apareceu negociando apoio ao então candidato a vereador Jocélio de Araújo Viana em troca de um pagamento de R$ 50 mil.