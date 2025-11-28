Veja agenda da visita de Lula ao Ceará em 3 de dezembro

Lula no Ceará: presidente passará por Fortaleza, Horizonte e Redenção na quarta, 3Presidente visitará obras do ITA em Fortaleza, participará do início da produção de veículos elétricos em Horizonte e inaugurará estruturas da Unilab em Redenção
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprirá três agendas no Ceará na próxima quarta-feira, 3 de dezembro. Conforme informado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT), Lula passará por Fortaleza, Horizonte e Redenção.
Pela manhã, o presidente visitará as obras do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará, na Base Aérea de Fortaleza. Evento previsto para começar às 11 horas.
Em seguida, conforme antecipado por Jocélio Leal no O POVO, Lula participa de cerimônia alusiva ao início da produção de veículos elétricos da General Motors no Brasil, no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Já à tarde, às 16 horas, o chefe do Executivo federal inaugura residências universitárias e a urbanização de campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em Redenção.
"São três momentos fundamentais para o nosso Estado. As obras do ITA, o polo automático e a Unilab em Redenção. É uma demonstração do quanto o governo do presidente Lula vem trabalhando pelo Ceará", disse Guimarães.
Terceira vez de Lula no Ceará em 2025
Em março, o presidente Lula veio ao Estado para inaugurar o Hospital Universitário do Ceará (HUC), construído na sede da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Já em julho, ele visitou trecho de ferrovia Transnordestina, em Missão Velha.
Esta será a 10ª vez em que Lula visita o Estado desde a posse do terceiro mandato como presidente, em 1º de janeiro de 2023.