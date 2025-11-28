Veja agenda da visita de Lula ao Ceará em 3 de dezembro

Governador do Ceará, Elmano de Freitas, e presidente Lula durante visita à ferrovia Transnordestina, em Missão Velha / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprirá três agendas no Ceará na próxima quarta-feira, 3 de dezembro. Conforme informado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT), Lula passará por Fortaleza, Horizonte e Redenção. Pela manhã, o presidente visitará as obras do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará, na Base Aérea de Fortaleza. Evento previsto para começar às 11 horas.