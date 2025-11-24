Lula vai ao Ceará inaugurar fabricação do Chevrolet Spark

Lula vai ao Ceará inaugurar fabricação do Chevrolet SparkA fábrica ocupa o espaço onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford. O modelo é o único da Chevrolet em exibição no Salão do Automóvel de São Paulo. Produção começa no sistema SKD (vindo em kits imporatdos para montagem), mas a meta é fabricar integralmente no estado
O presidente Lula vai ao Ceará no dia 3 de dezembro para o início oficial da produção do SUV elétrico Spark, da GM, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento está marcado para 10h. A fábrica ocupa o espaço onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford. Além de Lula, irão o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o presidente da GM, Santiago Chamorro; o presidente da Comexport-Pace, Alan Adler; e o vice Rodrigo Teixeira. O governador Elmano de Freitas (PT) participa.
O modelo é o único da Chevrolet em exibição no Salão do Automóvel de São Paulo, pois está no estande da Planta Automotiva do Ceará (Pace) - subsidiária da Comexport. Do evento a Chevrolet não está participando.
O Polo Automotivo do Ceará conta com incentivos fiscais do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal. Anunciada no ano passado, a Pace é um braço da Comexport. Conforme disse à Coluna o vice-presidente da Pace, Rodrigo Teixeira, não há nenhuma outra marca confirmada. “Estamos em processo de negociação, até porque a planta original é de pequeno porte, com capacidade de produção de 1.500 veículos por ano, e nós queremos estar produzindo em dezembro do próximo ano por mês”, afirmara.
A primeira fase da produção do Spark será realizada na modalidade SKD (Semi Knocked-Down) - o carro vem em kits a serem montados. Mas a Pace e o Governo afirmam que o plano é fazer o modelo integralmente no Ceará.
Planta Automotiva
Anunciado em agosto de 2024, o Polo Automotivo do Ceará conta com investimento inicial declarado de R$ 400 milhões, com previsão de chegar a 9 mil empregos quando estiver em pleno funcionamento.
