Lula vai ao Ceará inaugurar fabricação do Chevrolet Spark

O modelo é o único da Chevrolet em exibição no Salão do Automóvel de São Paulo, pois está no estande da Planta Automotiva do Ceará (Pace) / Crédito: JOCÉLIO LEAL

O presidente Lula vai ao Ceará no dia 3 de dezembro para o início oficial da produção do SUV elétrico Spark, da GM, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento está marcado para 10h. A fábrica ocupa o espaço onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford. Além de Lula, irão o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o presidente da GM, Santiago Chamorro; o presidente da Comexport-Pace, Alan Adler; e o vice Rodrigo Teixeira. O governador Elmano de Freitas (PT) participa. O modelo é o único da Chevrolet em exibição no Salão do Automóvel de São Paulo, pois está no estande da Planta Automotiva do Ceará (Pace) - subsidiária da Comexport. Do evento a Chevrolet não está participando.