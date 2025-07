Lula cumpre agenda no Ceará nesta sexta, dia 18, para visitar trecho de ferrovia Transnordestina

Atualmente, 280 km de obras de infraestrutura estão em execução na Transnordestina. O deputado federal José Guimarães (PT), líder do PT na Câmara dos Deputados, afirmou que deve acompanhar o presidente, também ao lado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Ceará, nesta sexta-feira, 18, para visitar trecho já executado da ferrovia Transnordestina no Ceará. O evento ocorre no município de Missão Velha , 527 km distante de Fortaleza, onde Lula deve anunciar investimentos na infraestrutura da ferrovia. A cerimônia está prevista para às 11h.

Em Brasília, nesta quarta-feira, 16, Guimarães detalhou o trajeto da visita de Lula no Ceará e destacou que o governo pretende entregar a obra completa até o final de 2026.

“O presidente vai sair de Petrolina, vai pousar em Juazeiro. De lá, nós vamos para o Marco Zero da Transnordestina, que é o momento onde ele teve lá em 2000, há muitos anos atrás, para dar a ordem de serviço da Transnordestina. Vai andar de trem no percurso de Missão Velha para Salgueiro, onde o trecho está concluído, porque essa obra ele quer entregar até o final de 2026”, adiantou o deputado federal.

É a nona vez em que Lula visita o Estado desde sua posse como presidente, em 1º de janeiro de 2023. Só neste ano, o chefe do Executivo já esteve no Ceará uma vez, no dia 19 de março, feriado de São José, padroeiro do Ceará. Lula participou da entrega do Hospital Universitário do Ceará (HUC), na Universidade Estadual do Ceará (Uece).