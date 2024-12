Evandro diz que passagem não aumentará e que pretende revogar aumento de subsídio às empresas de ônibus

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) afirmou que o preço da passagem de ônibus de Fortaleza não terá aumento em 2025. Em coletiva nesta sexta-feira, 27, Evandro também garantiu que vai disponibilizar o passe livre estudantil aos fins de semana, como prometido durante a campanha.

Evandro questionou o aumento de R$ 90 milhões no subsídio pago pela Prefeitura às empresas de ônibus e afirmou que pretende enviar uma mensagem para a Câmara com o intuito de revogar a lei do aumento, caso não haja impedimentos legais no contrato.