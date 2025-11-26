Bolsonaro foi preso em 1986 por criticar salários no Exército

Primeira prisão de Bolsonaro foi em 1986 por artigo sobre salários no Exército; entendaAntes de entrar na política, Bolsonaro enfrentou prisão em 1986 e posterior acusação de tentar explodir bombas em quartéis; episódios abriram caminho na política
Preso desde o último sábado, 22, na sede do Polícia Federal em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal após tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, está não foi a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido. Em 1986, quando estava no Exército, ele teve a liberdade restringida por indisciplina após um artigo criticando salários de militares.
No artigo, Bolsonaro criticou os baixos vencimentos dos militares com patentes mais baixas, alegando que muitos cadetes abandonavam a Academia das Agulhas Negras por falta de perspectiva profissional, atribuindo isso à “crise financeira” dos oficiais.
Na ocasião, o ex-presidente ficou detido por 15 dias pela publicação, sem autorização dos superiores, do texto intitulado “o salário está baixo”, onde usou frase que viria a se tornar seu slogan político: “Brasil acima de Tudo”. Na foto que ilustra a matéria, Bolsonaro aparece com uma boina de paraquedista, relatando descontentamento de cadetes.
A reação da cúpula militar
A publicação do artigo na revista Veja gerou reação da cúpula militar, levando Bolsonaro a ser preso em um quartel da Vila Militar no Rio de Janeiro. Na época, Jair foi acusado de ferir a “ordem e a hierarquia militar”, fundamentos basilares da estrutura das Forças Armadas.
Na justificativa da prisão, foi descrito que o ato de Bolsonaro “feriu a ética, gerando clima de inquietação na organização militar”. Ele foi considerado “indiscreto”, ao abordar assuntos de caráter oficial da corporação, colocando em risco a disciplina dentro do Exército.
A penalidade no caso de Bolsonaro foi inferior a 30 dias de detenção, pelo fato de ser sua primeira infração deste tipo. Apesar disso, a prisão de Jair gerou reação interna dentro dos quadros do Exército, o que era um dos temores da cúpula das Forças Armadas.
Acusação de planejamento de terrorismo
No ano seguinte (1987), A Veja publicou reportagem colocando Bolsonaro no centro de um plano chamado “Beco sem Saída”, com objetivo de explodir bombas em quartéis militares; mais uma vez como forma de pressionar a instituição ao reajuste de salários.
Jair negou qualquer tentativa de explosão, mas o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, tentou expulsá-lo da Força Armada. No mesmo ano, um Conselho de Justificação condenou Bolsonaro por comportamento “aético” incompatível com as normas da corporação.
Entretanto, em 1988, o Superior Tribunal Militar (STM), em votação secreta, anulou a condenação de Bolsonaro, alegando falta de provas. No mesmo ano, Bolsonaro foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, aos 33 anos, pelo extinto PDC, indo para a reserva remunerada do Exército.
Linha do tempo — principais problemas jurídicos de Jair Bolsonaro
1986 — Prisão disciplinar no Exército
Bolsonaro publica o artigo “O salário está baixo” na revista Veja, reclamando da remuneração dos oficiais.
- Considerado ato de insubordinação, é preso por 15 dias em regime disciplinar militar dentro do quartel.
- A punição gera tensão dentro do Exército e passa a marcar sua ficha como oficial.
1987–1988 — Acusação de planejar explosão em unidades militares
- A Veja publica reportagem acusando Bolsonaro de planejar a explosão de bombas em adutoras e quartéis em protesto.
- O episódio desgasta sua relação com a cúpula militar, mas ele não é expulso.
1988 – Transição para a política
- Superior Tribunal Militar (STM), em sessão secreta, absolve Bolsonaro por falta de provas.
- Logo após a decisão, Bolsonaro anuncia candidatura a vereador no Rio de Janeiro.
- Novembro: É eleito pelo Partido Democrata Cristão (PDC), passando à reserva remunerada.
