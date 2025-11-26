Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro foi preso em 1986 por criticar salários no Exército

Primeira prisão de Bolsonaro foi em 1986 por artigo sobre salários no Exército; entenda

Antes de entrar na política, Bolsonaro enfrentou prisão em 1986 e posterior acusação de tentar explodir bombas em quartéis; episódios abriram caminho na política
Preso desde o último sábado, 22, na sede do Polícia Federal em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal após tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, está não foi a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido. Em 1986, quando estava no Exército, ele teve a liberdade restringida por indisciplina após um artigo criticando salários de militares.

No artigo, Bolsonaro criticou os baixos vencimentos dos militares com patentes mais baixas, alegando que muitos cadetes abandonavam a Academia das Agulhas Negras por falta de perspectiva profissional, atribuindo isso à “crise financeira” dos oficiais.

Na ocasião, o ex-presidente ficou detido por 15 dias pela publicação, sem autorização dos superiores, do texto intitulado “o salário está baixo”, onde usou frase que viria a se tornar seu slogan político: “Brasil acima de Tudo”. Na foto que ilustra a matéria, Bolsonaro aparece com uma boina de paraquedista, relatando descontentamento de cadetes.

A reação da cúpula militar

A publicação do artigo na revista Veja gerou reação da cúpula militar, levando Bolsonaro a ser preso em um quartel da Vila Militar no Rio de Janeiro. Na época, Jair foi acusado de ferir a “ordem e a hierarquia militar”, fundamentos basilares da estrutura das Forças Armadas.

Na justificativa da prisão, foi descrito que o ato de Bolsonaro “feriu a ética, gerando clima de inquietação na organização militar”. Ele foi considerado “indiscreto”, ao abordar assuntos de caráter oficial da corporação, colocando em risco a disciplina dentro do Exército.

A penalidade no caso de Bolsonaro foi inferior a 30 dias de detenção, pelo fato de ser sua primeira infração deste tipo. Apesar disso, a prisão de Jair gerou reação interna dentro dos quadros do Exército, o que era um dos temores da cúpula das Forças Armadas.

Acusação de planejamento de terrorismo

No ano seguinte (1987), A Veja publicou reportagem colocando Bolsonaro no centro de um plano chamado “Beco sem Saída”, com objetivo de explodir bombas em quartéis militares; mais uma vez como forma de pressionar a instituição ao reajuste de salários.

Jair negou qualquer tentativa de explosão, mas o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, tentou expulsá-lo da Força Armada. No mesmo ano, um Conselho de Justificação condenou Bolsonaro por comportamento “aético” incompatível com as normas da corporação.

Entretanto, em 1988, o Superior Tribunal Militar (STM), em votação secreta, anulou a condenação de Bolsonaro, alegando falta de provas. No mesmo ano, Bolsonaro foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, aos 33 anos, pelo extinto PDC, indo para a reserva remunerada do Exército.

Linha do tempo — principais problemas jurídicos de Jair Bolsonaro

1986 — Prisão disciplinar no Exército

Bolsonaro publica o artigo “O salário está baixo” na revista Veja, reclamando da remuneração dos oficiais.

  • Considerado ato de insubordinação, é preso por 15 dias em regime disciplinar militar dentro do quartel.
  • A punição gera tensão dentro do Exército e passa a marcar sua ficha como oficial.

1987–1988 — Acusação de planejar explosão em unidades militares

  • A Veja publica reportagem acusando Bolsonaro de planejar a explosão de bombas em adutoras e quartéis em protesto.
  • O episódio desgasta sua relação com a cúpula militar, mas ele não é expulso.

1988 – Transição para a política

  • Superior Tribunal Militar (STM), em sessão secreta, absolve Bolsonaro por falta de provas.
  • Logo após a decisão, Bolsonaro anuncia candidatura a vereador no Rio de Janeiro.
  • Novembro: É eleito pelo Partido Democrata Cristão (PDC), passando à reserva remunerada.

