Bolsonaro foi preso em 1986 por criticar salários no Exército

Detenção de Bolsonaro está próxima a completar 40 anos / Crédito: Família Bolsonaro/Flickr

Preso desde o último sábado, 22, na sede do Polícia Federal em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal após tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, está não foi a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido. Em 1986, quando estava no Exército, ele teve a liberdade restringida por indisciplina após um artigo criticando salários de militares.

No artigo, Bolsonaro criticou os baixos vencimentos dos militares com patentes mais baixas, alegando que muitos cadetes abandonavam a Academia das Agulhas Negras por falta de perspectiva profissional, atribuindo isso à “crise financeira” dos oficiais.



Na ocasião, o ex-presidente ficou detido por 15 dias pela publicação, sem autorização dos superiores, do texto intitulado “o salário está baixo”, onde usou frase que viria a se tornar seu slogan político: “Brasil acima de Tudo”. Na foto que ilustra a matéria, Bolsonaro aparece com uma boina de paraquedista, relatando descontentamento de cadetes. Leia também: Artigo no New York Times diz que 'Brasil desafiou Trump e venceu' em caso Bolsonaro A reação da cúpula militar

A publicação do artigo na revista Veja gerou reação da cúpula militar, levando Bolsonaro a ser preso em um quartel da Vila Militar no Rio de Janeiro. Na época, Jair foi acusado de ferir a “ordem e a hierarquia militar”, fundamentos basilares da estrutura das Forças Armadas.

Na justificativa da prisão, foi descrito que o ato de Bolsonaro “feriu a ética, gerando clima de inquietação na organização militar”. Ele foi considerado “indiscreto”, ao abordar assuntos de caráter oficial da corporação, colocando em risco a disciplina dentro do Exército.



A penalidade no caso de Bolsonaro foi inferior a 30 dias de detenção, pelo fato de ser sua primeira infração deste tipo. Apesar disso, a prisão de Jair gerou reação interna dentro dos quadros do Exército, o que era um dos temores da cúpula das Forças Armadas. Leita também: Prisão de Bolsonaro revive debate por anistia e ameaça travar votações na Câmara

Acusação de planejamento de terrorismo

No ano seguinte (1987), A Veja publicou reportagem colocando Bolsonaro no centro de um plano chamado “Beco sem Saída”, com objetivo de explodir bombas em quartéis militares; mais uma vez como forma de pressionar a instituição ao reajuste de salários.

