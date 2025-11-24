Alcolumbre diz que Senado analisará a indicação ao STF

Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado / Crédito: Roque Sá / Agência Brasil

Nesta segunda, o AGU disse que vai buscar cada um dos senadores para ouvir "atentamente suas preocupações com a Justiça de nosso País" e expor suas perspectivas que deve levar ao Supremo, caso aprovado, "para lá agir em defesa de nossa Constituição Federal". "Iniciada a primeira semana após a minha indicação, sinto-me no dever de me dirigir ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, para oferecer-me ao seu escrutínio constitucional", disse Messias na nota. "O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso País", pontuou.