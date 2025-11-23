Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização para Flávio, Carlos e Jair Renan visitarem o pai

A defesa de Jair Bolsonaro enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) complemento ao pedido de visitação dos filhos do ex-presidente à carceragem da Polícia Federal, junto com o CPF deles, como determinou o ministro Alexandre de Moraes. Foi solicitada autorização para Flávio, Carlos e Jair Renan visitarem o pai, que foi preso no sábado, 22. O pedido será analisado por Moraes.

Mais cedo, o ministro autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitasse o marido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso preventivamente. O ex-presidente foi levado ao local após ter sido detectada tentativa de violar a tornozeleira eletrônica que usava em prisão domiciliar.