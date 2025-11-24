Indicado ao STF, Messias elogia Alcolumbre e diz que vai ouvir 'preocupações' dos senadores

Após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, divulgou nota pública dirigida ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a quem cabe pautar sua sabatina na Casa. Na nota, Messias disse que tem uma relação "saudável, franca e amigável" com Alcolumbre, por quem tem "grande admiração e apreço". Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso na Corte.

O AGU disse que vai buscar cada um dos senadores para ouvir "atentamente suas preocupações com a Justiça de nosso País" e expor suas perspectivas que deve levar ao Supremo, caso aprovado, 'para lá agir em defesa de nossa Constituição Federal".