Bolsonaro segue preso, nega tentativa de fuga e cita alucinação

Bolsonaro concede coletiva sobre julgamento no TSE / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A audiência de custódia para decidir os rumos do Jair Bolsonaro após a prisão preventiva foi encerrada neste domingo, 23, por volta das 12h50min. Em momento realizado em videoconferência e conduzido por um juiz auxiliar de Moraes, foi decidido que o ex-presidente vai permanecer na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

O advogado Daniel Tesser acompanhou Bolsonaro durante a audiência. Nesta segunda-feira, 24, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir sobre manutenção da prisão. Durante a audiência, Bolsonaro declarou que teve acesso a advogado e que não houve violência no momento da prisão. O juiz auxiliar também verificou se a ordem foi plenamente cumprida: sem algemas e preservando a dignidade do ex-presidente. Durante a audiência, Jair Bolsonaro negou a intenção de fugir do País. Ex-presidente citou "certa paranoia" Durante a audiência, Bolsonaro afirmou estar com "alucinação" de que existiria "alguma escuta" no interior da tornozeleira. O ex-presidente, então, tentou abrir a tampa.

Ele ainda afirmou que "não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião" e que, quatro dias antes do fato que levou a sua prisão, ele passou a ingerir os remédios Pregabalina e Sertralina. Bolsonaro afirmou que teve uma "certa paranoia" motivada pelo uso dos medicamentos. No momento de crise, ele utilizou um ferro de solda para mexer na tornozeleira na sexta-feira, 21, por volta da meia-noite. Na residência do ex-presidente estavam sua filha, seu irmão mais velho e um assessor - mas, segundo Bolsonaro, todos dormiam e nenhum viu a movimentação.