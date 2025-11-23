Bolsonaro segue preso, nega tentativa de fuga e cita alucinação

Bolsonaro segue preso após audiência e nega tentativa de fuga, citando 'alucinação'Em audiência de custódia foi decidido que Bolsonaro vai permanecer na Superintendência da PF. Nesta segunda, STF vai decidir sobre manutenção da prisão
A audiência de custódia para decidir os rumos do Jair Bolsonaro após a prisão preventiva foi encerrada neste domingo, 23, por volta das 12h50min.
Em momento realizado em videoconferência e conduzido por um juiz auxiliar de Moraes, foi decidido que o ex-presidente vai permanecer na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.
O advogado Daniel Tesser acompanhou Bolsonaro durante a audiência.
Nesta segunda-feira, 24, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir sobre manutenção da prisão. Durante a audiência, Bolsonaro declarou que teve acesso a advogado e que não houve violência no momento da prisão.
O juiz auxiliar também verificou se a ordem foi plenamente cumprida: sem algemas e preservando a dignidade do ex-presidente. Durante a audiência, Jair Bolsonaro negou a intenção de fugir do País.
Ex-presidente citou "certa paranoia"
Durante a audiência, Bolsonaro afirmou estar com "alucinação" de que existiria "alguma escuta" no interior da tornozeleira. O ex-presidente, então, tentou abrir a tampa.
Ele ainda afirmou que "não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião" e que, quatro dias antes do fato que levou a sua prisão, ele passou a ingerir os remédios Pregabalina e Sertralina.
Bolsonaro afirmou que teve uma "certa paranoia" motivada pelo uso dos medicamentos. No momento de crise, ele utilizou um ferro de solda para mexer na tornozeleira na sexta-feira, 21, por volta da meia-noite.
Na residência do ex-presidente estavam sua filha, seu irmão mais velho e um assessor - mas, segundo Bolsonaro, todos dormiam e nenhum viu a movimentação.
A saúde de Jair Bolsonaro
Sobre a saúde de Jair Bolsonaro, o médico Cláudio Birolini, que fez a última cirurgia do ex-presidente, esteve na superintendência da Política Federal momentos antes da audiência. Ele foi embora com o advogado que acompanhou a audiência, Daniel Tesser. Ninguém falou com a imprensa.
Bolsonaristas fazem ato e cantam o hino na frente da Superintendência da PF
Enquanto a audiência de custódia era realizada, por volta de 12 horas deste domingo, 23, bolsonaristas realizaram um ato de apoio ao ex-presidente e cantaram o hino nacional na frente da Superintendência da Polícia Federal.
Saúde de Bolsonaro pode afetar o cumprimento da pena? Entenda
O movimento reuniu 23 pessoas vestidas em sua maioria de verde e amarelo. Nas imagens captadas também é possível observar o grupo rezando a oração do Pai-Nosso e estendendo bandeiras do Brasil no gramado.
(Com informações de João Paulo Biage/correspondente do O POVO em Brasília)