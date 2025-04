Fernando Collor: relembre a trajetória de polêmicas envolvendo o ex-presidente, preso nesta sexta

Fernando Collor, presidente do Brasil, em 1991 / Crédito: Radiobrás/Arquivo Nacional do Brasil

O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso na madrugada desta sexta-feira, 25, em Maceió (AL), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão do ex-presidente reacende a trajetória política marcada por polêmicas e escândalos que acompanham o ex-mandatário desde sua ascensão à presidência em 1990.

Trajetória de polêmicas Caçador de marajás: Antes de chegar à Presidência, Fernando Collor foi prefeito de Maceió, deputado federal e governador de Alagoas, cargo que conquistou em 1986 com uma campanha marcada pelo discurso anticorrupção e contra servidores públicos com altos salários, os chamados "marajás". A fama de "caçador de marajás" foi usada por ele na campanha presidencial de 1989. Confisco das poupanças: Logo no início de seu mandato, Collor lançou o Plano Collor, que incluiu o polêmico confisco das cadernetas de poupança para tentar conter a hiperinflação, que alcançava 80% ao mês em 1990. A medida gerou grande indignação popular e não foi eficaz no controle da inflação. Rituais de magia negra: A ex-esposa de Collor, Rosane, revelou que ele e aliados próximos realizavam rituais de magia negra na Casa da Dinda, residência da família em Brasília. O local também foi envolvido em denúncias de superfaturamento de uma reforma nos jardins, estimada em US$ 2,5 milhões, supostamente paga com recursos de contas fantasmas controladas por PC Farias. Pai assassino: Essa não envolve Collor, mas o próprio pai. Em 1963, o então senador Arnon de Mello, pai de Fernando Collor, sacou uma arma durante um discurso no Senado e matou acidentalmente o senador José Kairala. Apesar da gravidade do caso, Arnon não foi condenado, sendo o ato considerado um "crime acidental" pela Justiça.

Briga entre irmãos: Pedro Collor, irmão do ex-presidente, teve papel decisivo em sua queda. Em entrevista à revista Veja, ele denunciou um esquema de corrupção liderado por PC Farias, com conhecimento e envolvimento de Fernando Collor. As acusações foram decisivas para o processo de impeachment. Fiat Elba: Um dos símbolos do impeachment foi a compra de um Fiat Elba 1991, feita com dinheiro desviado, segundo investigações. O carro foi adquirido por meio de PC Farias, tesoureiro da campanha de Collor, e a denúncia foi essencial para a abertura do processo de cassação. PC Farias: Tesoureiro da campanha de Collor, Paulo César Farias foi acusado de comandar um esquema de corrupção que incluía tráfico de influência, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Após fugir do país, foi preso na Tailândia. Em 1996, foi encontrado morto ao lado da namorada em circunstâncias suspeitas e até hoje nunca esclarecidas, em Maceió.

'Caras Pintadas': O movimento estudantil conhecido como "Caras Pintadas" teve papel fundamental na pressão popular pelo impeachment de Collor. Jovens com rostos pintados foram às ruas em 1992 exigindo a saída do presidente, ajudando a mobilizar o Congresso. Impeachment: Em outubro de 1992, Collor foi afastado temporariamente da Presidência após a abertura de processo de impeachment. Renunciou em dezembro, pouco antes da votação final no Senado. Ficou inelegível por oito anos. Voltou à política como senador em 2007, foi reeleito em 2014, e em 2022 tentou, sem sucesso, voltar ao governo de Alagoas. Carros de luxo apreendidos: Durante as investigações da Operação Lava Jato, a Polícia Federal apreendeu carros de luxo na casa de Collor: uma Ferrari, um Porsche e uma Lamborghini, com valores milionários, indicando possível envolvimento em esquemas de corrupção mesmo anos após seu governo.