Michelle Bolsonaro diz que confia no senhor em publicação, depois da prisão de Bolsonaro

No story , Michelle também transcreveu trechos do Salmo 121, da bíblia. "O senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre", afirmou.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que "confia no Senhor", em um publicação feita no Instagram após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Em setembro deste ano, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PF.