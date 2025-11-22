Deputados cearenses do PL reagem à prisão de Bolsonaro e vão a Brasília

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.11.2025:. Dr Jaziel e André Fernandes ambos Dep. Federais irão a Brasília em apoio a Ex-presidente Jair Bolsonaro. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, 22, mobilizou sua base política no Ceará. Os deputados federais André Fernandes (PL) e Dr. Jaziel (PL) seguiram para Brasília no início da tarde, em movimento de apoio ao ex-mandatário. Fernandes foi um dos primeiros aliados a se manifestar nas redes sociais. O presidente do PL-CE cancelou compromissos de sua agenda deste fim de semana para acompanhar de perto o caso na capital federal.

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André, também deverá embarcar para Brasília, segundo o parlamentar. Além deles, o deputado Dr. Jaziel (PL) viajou ao Distrito Federal para demonstrar apoio ao ex-presidente. Segundo o parlamentar, ainda não há clareza sobre os próximos movimentos, e o ambiente entre os aliados de Bolsonaro é marcado por incerteza e apreensão diante dos desdobramentos. “Nós fomos surpreendidos. O mínimo que podemos fazer é dar esse apoio ao Bolsonaro, que é nosso líder”, afirmou.