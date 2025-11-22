Deputados cearenses do PL reagem à prisão de Bolsonaro e vão a Brasília

Deputados cearenses do PL reagem à prisão de Bolsonaro e vão a BrasíliaBase do ex-presidente no Ceará viaja rumo a Brasília para definir os próximos passos com aliados
A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, 22, mobilizou sua base política no Ceará. Os deputados federais André Fernandes (PL) e Dr. Jaziel (PL) seguiram para Brasília no início da tarde, em movimento de apoio ao ex-mandatário.
Fernandes foi um dos primeiros aliados a se manifestar nas redes sociais. O presidente do PL-CE cancelou compromissos de sua agenda deste fim de semana para acompanhar de perto o caso na capital federal.
Em entrevista ao O POVO, André afirmou que ainda não há planos definidos e que deve se reunir com outros parlamentares bolsonaristas para discutir os próximos passos. Ele voltou a citar uma “perseguição” contra o ex-presidente, elevou o tom contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes e criticou o Senado por não pautar o pedido de impeachment do magistrado.
“Nunca escondi de ninguém, Jair Bolsonaro é sim minha liderança e referência, foi ele quem me trouxe para a política. E eu acho que essa lealdade não me trás demérito nenhum. A gente já sabe que isso que está acontecendo é uma perseguição, e vale ressaltar que o motivo de todo processo contra Jair Bolsonaro foi o que o ex-assessor, Mauro Cid, falou sobre ele”, disse o deputado do PL.
“Espero que tenha algum desdobramento. É difícil acreditar no Brasil, principalmente quando a gente percebe que a maioria dos senadores estão com rabo preso e não conseguem pautar o impeachment do ministro [Alexandre de Moraes] por causa de processos de roubalheira, rachadinhas, emendas etc”, completou o político.
O deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André, também deverá embarcar para Brasília, segundo o parlamentar.
Além deles, o deputado Dr. Jaziel (PL) viajou ao Distrito Federal para demonstrar apoio ao ex-presidente. Segundo o parlamentar, ainda não há clareza sobre os próximos movimentos, e o ambiente entre os aliados de Bolsonaro é marcado por incerteza e apreensão diante dos desdobramentos.
“Nós fomos surpreendidos. O mínimo que podemos fazer é dar esse apoio ao Bolsonaro, que é nosso líder”, afirmou.
“O Brasil vive um momento difícil. Todo o estado brasileiro está sem saber o que vai acontecer, então é uma situação que nos deixa preocupados”, concluiu Dr. Jaziel.
Michelle deixa o Ceará para retornar a Brasília
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estava em Fortaleza desde a última sexta-feira, 21, onde cumpriria agenda política. Ela veio à Capital para apoiar a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado, em evento previsto para ocorrer em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF). Ao ser informada da prisão do marido, porém, deixou a Capital e embarcou para Brasília às 11h22min.
