Michelle Bolsonaro participa de evento em Caucaia neste sábado

Ex-primeira-dama é a principal atração de encontro do PL Mulher, que acontece na Região Metropolitana de Fortaleza
Marcelo Bloc
Marcelo Bloc
A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro (PL), participa neste sábado, 22, de evento do PL Mulher. O encontro será realizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O Partido Liberal realiza o "Encontro do PL Mulher Nacional no Ceará – Juntas, transformando o Brasil", reunindo "as mulheres brasileiras de bem", com presença confirmada de Michelle (presidente nacional do PL Mulher), da vereadora de Fortaleza Priscila Costa (vice-presidente nacional do PL Mulher e presidente estadual do PL Mulher)", diz trecho do convite.

A cerimônia está marcada para às 9 horas, no Ginásio Cazuzão (rua 6, 64-124, Tabapuá), com término previsto para às 13h. A organização do evento pede que os participantes se inscrevam pela internet. O evento é gratuito.

Michelle e Priscila

Em meio às articulações da oposição no Ceará para a formação de uma chapa forte nas eleições de 2026, a ex-primeira-dama surpreendeu em junho de 2025 ao anunciar apoio para a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado.

Com duas vagas em disputa, membros do PL já consideravam que a candidatura do partido seria a do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), que foi lançado pré-candidato pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Encontro do PL Mulher Nacional no Ceará

Data: 22 de novembro
Horário: 9h (portões abertos às 8h)
Término previsto: 13h
Local: Ginásio Cazuzão, rua 6, 64-124, Tabapuá, Caucaia/CE

