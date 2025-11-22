Irmão de Bolsonaro sobre prisão: 'Selo da injustiça neste país'

Irmão de Bolsonaro sobre prisão: "É o selo da injustiça neste país"Renato alega que houve prisão 'premeditada' contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi preso por volta das 6h da manhã deste sábado, 22
Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro (PL), lamentou a prisão preventiva do ex-presidente — preso pela Polícia Federal (PF) por volta das 6 horas da manhã deste sábado, 22.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, na manhã deste sábado, 22, Renato diz que a prisão do irmão “é o selo da injustiça” no Brasil. "O presidente que sempre honrou o seu juramento, que lutou pelo povo brasileiro, que não cometeu nada, sendo preso como mostra, como troféu, para que ninguém ouse a afrontar esse sistema que tá instalado em nosso país", opinou.
Renato diz que "tudo foi planejado e arquitetado" para prender o irmão. Ele também reclama que a prisão foi "totalmente sigilosa, cirúrgica", sugerindo que a ação foi premeditada e oculta da mídia para evitar uma reação pública imediata. “Dia triste. Coincidentemente, dia 22 de novembro de 2025. Foi tudo planejado, tudo arquitetado, até o dia para levar Jair Bolsonaro para a sede da Polícia Federal”.
No dia anterior, o senador Flávio Bolsonaro (PL) havia convocado uma vigília em frente ao condomínio onde o seu pai cumpria prisão domiciliar. A convocação foi uma das razões da prisão preventiva, além da violação da tornozeleira eletrônica, às 0h08min, deste sábado, 22.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro na manhã deste sábado a pedido da Polícia Federal (PF). "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", destacou Moraes.
Na decisão foi estabelecido que o cumprimento do mandado seria realizado sem o uso de algemas e sem "qualquer exposição midiática". A detenção é uma medida cautelar e não se trata ainda do cumprimento da pena pela condenação na trama golpista.
O ex-presidente Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses pela tentativa de golpe de Estado após a derrota na eleição presidencial de 2022.