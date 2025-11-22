Irmão de Bolsonaro sobre prisão: 'Selo da injustiça neste país'

Renato alega que houve prisão 'premeditada' contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi preso por volta das 6h da manhã deste sábado, 22 / Crédito: Reprodução/Instagram/Renato Bolsonaro

No dia anterior, o senador Flávio Bolsonaro (PL) havia convocado uma vigília em frente ao condomínio onde o seu pai cumpria prisão domiciliar. A convocação foi uma das razões da prisão preventiva, além da violação da tornozeleira eletrônica, às 0h08min, deste sábado, 22.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro na manhã deste sábado a pedido da Polícia Federal (PF). "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", destacou Moraes.

Na decisão foi estabelecido que o cumprimento do mandado seria realizado sem o uso de algemas e sem "qualquer exposição midiática". A detenção é uma medida cautelar e não se trata ainda do cumprimento da pena pela condenação na trama golpista.

