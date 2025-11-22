Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irmão de Bolsonaro sobre prisão: 'Selo da injustiça neste país'

Irmão de Bolsonaro sobre prisão: "É o selo da injustiça neste país"

Renato alega que houve prisão 'premeditada' contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi preso por volta das 6h da manhã deste sábado, 22
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro (PL), lamentou a prisão preventiva do ex-presidente — preso pela Polícia Federal (PF) por volta das 6 horas da manhã deste sábado, 22.

LEIA MAIS | Bolsonaro é preso preventivamente a pedido da Ph

Em um vídeo publicado nas redes sociais, na manhã deste sábado, 22, Renato diz que a prisão do irmão “é o selo da injustiça” no Brasil. "O presidente que sempre honrou o seu juramento, que lutou pelo povo brasileiro, que não cometeu nada, sendo preso como mostra, como troféu, para que ninguém ouse a afrontar esse sistema que tá instalado em nosso país", opinou. 

Renato diz que "tudo foi planejado e arquitetado" para prender o irmão. Ele também reclama que a prisão foi "totalmente sigilosa, cirúrgica", sugerindo que a ação foi premeditada e oculta da mídia para evitar uma reação pública imediata. “Dia triste. Coincidentemente, dia 22 de novembro de 2025. Foi tudo planejado, tudo arquitetado, até o dia para levar Jair Bolsonaro para a sede da Polícia Federal”.

Leia mais

No dia anterior, o senador Flávio Bolsonaro (PL) havia convocado uma vigília em frente ao condomínio onde o seu pai cumpria prisão domiciliar. A convocação foi uma das razões da prisão preventiva, além da violação da tornozeleira eletrônica, às 0h08min, deste sábado, 22.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro na manhã deste sábado a pedido da Polícia Federal (PF). "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", destacou Moraes.

Na decisão foi estabelecido que o cumprimento do mandado seria realizado sem o uso de algemas e sem "qualquer exposição midiática". A detenção é uma medida cautelar e não se trata ainda do cumprimento da pena pela condenação na trama golpista.

O ex-presidente Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses pela tentativa de golpe de Estado após a derrota na eleição presidencial de 2022.

Assista mais sobre o conteúdo no O POVO News: 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Jair Bolsonaro STF Alexandre de Moraes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar