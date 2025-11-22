Defesa diz que prisão de Bolsonaro "pode colocar sua vida em risco"

Defesa de Bolsonaro afirma que ele oferecerá sigilo bancário à Justiça

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em nota divulgada neste sábado, 22, que a prisão preventiva "pode colocar sua vida em risco" por causa de seu estado de saúde e disseram que irão apresentar recurso contra a decisão. Os advogados dizem que "causa profunda perplexidade" a motivação da prisão por causa da convocação de uma vigília de operações na casa do ex-presidente.

Defesa nega acusação de tentativa de fuga Eles também rebateram a suspeita de risco de fuga citada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e afirmam que ele estava sendo monitorado por policiais e foi detido com sua tornozeleira eletrônica. Leia a nota na íntegra ao fim desta matéria. A PF tomou a decisão de prender o ex-presidente após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar para este sábado uma vigília na proximidade do condomínio Solar de Brasília 2, onde Bolsonaro estava em prisão domiciliar. A organização avaliou que o ato representava risco para participantes e agentes policiais. Na decisão, Moraes ainda sinalizou "a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho". O ministro apontou que Bolsonaro poderia fugir para embaixadas próximas à sua casa, considerando investigações que já apontaram um planejamento de pedido de asilo para o ex-presidente.

Quadro de saúde de Bolsonaro Nos últimos meses, Bolsonaro passou por diversos episódios médicos que têm gerado preocupação. Em abril, ele foi internado com dores no abdome; consequência de uma obstrução intestinal ainda relacionada à facada sofrida em 2018.

Em setembro, ele foi hospitalizado com vômitos, baixa pressão e pré-síncope, segundo a defesa. Durante esse atendimento, também foram removidas oito lesões de pele, que indicaram início de câncer de pele, de acordo com laudo patológico.

Além disso, Bolsonaro teve liberação judicial para deixar a prisão domiciliar por algumas horas para realizar exames médicos em hospital de Brasília. No hospital, os médicos identificaram sinais residuais de duas infecções pulmonares, esofagite persistente e gastrite, e recomendaram tratamento contínuo. O Ex-chefe do Executivo também tem sofrido com contínuas crises de soluço, que segundo Flávio Bolsonaro, pioraram nos últimos dias.