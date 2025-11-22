Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa diz que prisão de Bolsonaro "pode colocar sua vida em risco"

Com o quadro clínico instável, o ex-presidente vem lidando com uma série de problemas de saúde
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em nota divulgada neste sábado, 22, que a prisão preventiva "pode colocar sua vida em risco" por causa de seu estado de saúde e disseram que irão apresentar recurso contra a decisão.

Os advogados dizem que "causa profunda perplexidade" a motivação da prisão por causa da convocação de uma vigília de operações na casa do ex-presidente.

Defesa nega acusação de tentativa de fuga

Eles também rebateram a suspeita de risco de fuga citada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e afirmam que ele estava sendo monitorado por policiais e foi detido com sua tornozeleira eletrônica. Leia a nota na íntegra ao fim desta matéria.

A PF tomou a decisão de prender o ex-presidente após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar para este sábado uma vigília na proximidade do condomínio Solar de Brasília 2, onde Bolsonaro estava em prisão domiciliar. A organização avaliou que o ato representava risco para participantes e agentes policiais.

Na decisão, Moraes ainda sinalizou "a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho".

O ministro apontou que Bolsonaro poderia fugir para embaixadas próximas à sua casa, considerando investigações que já apontaram um planejamento de pedido de asilo para o ex-presidente.

Quadro de saúde de Bolsonaro

Nos últimos meses, Bolsonaro passou por diversos episódios médicos que têm gerado preocupação. Em abril, ele foi internado com dores no abdome; consequência de uma obstrução intestinal ainda relacionada à facada sofrida em 2018.

Em setembro, ele foi hospitalizado com vômitos, baixa pressão e pré-síncope, segundo a defesa. Durante esse atendimento, também foram removidas oito lesões de pele, que indicaram início de câncer de pele, de acordo com laudo patológico.

Além disso, Bolsonaro teve liberação judicial para deixar a prisão domiciliar por algumas horas para realizar exames médicos em hospital de Brasília. No hospital, os médicos identificaram sinais residuais de duas infecções pulmonares, esofagite persistente e gastrite, e recomendaram tratamento contínuo. O Ex-chefe do Executivo também tem sofrido com contínuas crises de soluço, que segundo Flávio Bolsonaro, pioraram nos últimos dias. 

Leia a nota da defesa na íntegra:

"A prisão preventiva do ex-Presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21/11), está calcada em uma vigília de orações. A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a 'existência de gravíssimos indícios da eventual fuga', o fato é que o ex-Presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais. Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível."

 Com Lara Santos/Especial para O POVO

Confira mais detalhes na transmissão ao vivo do OPOVO NEWS

