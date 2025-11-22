Bolsonaro preso: Castro diz que "o país amanheceu triste"

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que o Brasil "amanheceu triste" com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, 22. No Instagram, o governador disse ainda que "de prisões em prisões", a Presidência da República está sendo desconstruída. Ele garantiu apoio a Bolsonaro e prestou solidariedade aos filhos e à esposa do ex-presidente.

Michelle Bolsonaro está no Ceará tentando embarcar para Brasília. Ela chegou a Fortaleza na sexta-feira, 21, e iria participar de evento do PL Mulher neste sábado, em Caucaia, onde deveria sinalizar apoio à candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado. Leia Mais |Moraes pede sessão virtual da Primeira Turma do STF para referendar prisão de Bolsonaro

Em suas redes, Cláudio Castro escreveu: "O país amanheceu triste. A prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, homem honesto, deixa claro o quanto ainda precisamos evoluir como nação e como democracia. Um presidente que sempre viveu o simples, ao lado do povo, mereceria um mínimo de deferência. De prisões em prisões, vamos descontruindo uma instituição chamada Presidência da República. Minha solidariedade à esposa, aos filhos e à toda a família do presidente. Seguiremos firmes em defesa das liberdades e da democracia - hoje e sempre.

