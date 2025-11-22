Bolsonaro preso: Castro diz que "o país amanheceu triste"

Governador do RJ, Cláudio Castro diz que estará junto a Bolsonaro "em mais esse desafio"Ele garantiu apoio a Bolsonaro e prestou solidariedade aos filhos e à esposa do ex-presidente. Bolsonaro foi preso de forma preventiva neste sábado
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que o Brasil "amanheceu triste" com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, 22. No Instagram, o governador disse ainda que "de prisões em prisões", a Presidência da República está sendo desconstruída.
Ele garantiu apoio a Bolsonaro e prestou solidariedade aos filhos e à esposa do ex-presidente.
Michelle Bolsonaro está no Ceará tentando embarcar para Brasília. Ela chegou a Fortaleza na sexta-feira, 21, e iria participar de evento do PL Mulher neste sábado, em Caucaia, onde deveria sinalizar apoio à candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado.
Em suas redes, Cláudio Castro escreveu: "O país amanheceu triste. A prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, homem honesto, deixa claro o quanto ainda precisamos evoluir como nação e como democracia. Um presidente que sempre viveu o simples, ao lado do povo, mereceria um mínimo de deferência.
De prisões em prisões, vamos descontruindo uma instituição chamada Presidência da República. Minha solidariedade à esposa, aos filhos e à toda a família do presidente. Seguiremos firmes em defesa das liberdades e da democracia - hoje e sempre.
Bolsonaro, estaremos juntos em mais esse desafio, sem perder a esperança de viver o ideal de Deus, Pátria, Família e Liberdade! Brasil acima de tudo e Deus acima de todos!"
Prisão preventiva de Jair Bolsonaro
Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, após o Supremo Tribunal Federal (STF) ser comunicado sobre uma violação de sua tornozeleira eletrônica e considerar que havia risco de fuga com a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em apoio ao pai.
Ao determinar a custódia preventiva, Moraes ordenou a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao ex-presidente, em regime de plantão. Ele ficará custodiado em uma Sala na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.