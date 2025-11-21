Prisão de presidentes: onde cumpriram pena no Brasil?

A imagem mostra o Forte de Copacabana, local onde Washington Luís foi mantido e que integra a lista de lugares pelos quais presidentes brasileiros já passaram como presos; confira. / Crédito: Reprodução / Copacabana.com

Com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado, volta ao debate público a dúvida sobre onde ele deverá cumprir a pena, possivelmente em uma Sala de Estado Maior, como ocorreu com Lula e Michel Temer. A decisão reacende a longa linha brasileira de presidentes e ex-chefes de Estado detidos, seja por crimes comuns, seja em meio a crises políticas, como Café Filho e Jânio Quadros, e golpes ao longo da história.

No cômodo de 15m² separado dos demais presos, ele tinha uma cama, um banheiro privativo, uma mesa e acesso à televisão, sem câmeras internas. Durante o cárcere, Lula tinha direito a banho de sol e três refeições por dia, preparadas por uma empresa terceirizada e levadas até a SPF-CR. À época, o atual presidente do Brasil tinha 72 anos de idade. As quartas-feiras eram dias de visitas, mas somente para familiares próximos. O metalúrgico não podia se encontrar com aliados políticos, por exemplo.

Em novembro de 2019, Lula foi solto por uma mudança de posição do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à prisão em segunda instância. Presidentes presos: Temer Michel Temer foi preso, aos 78 anos, em março de 2019 em decorrência da força-tarefa da Lava Jato que investigou as obras da usina nuclear Angra 3. A Operação Descontaminação investigava desvios da Eletronuclear. Temer foi detido preventivamente em São Paulo e levado à superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Com a medida, se tornou o segundo presidente preso por consequência da Lava Jato.

Poucos dias depois, no entanto, o ex-presidente foi absolvido. Presidentes presos: Collor O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi condenado a 8 anos e 10 meses em 2023 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, decorrente também de desdobramentos da Operação Lava-Jato. Acusado de receber cerca de R$ 20 milhões em propinas enquanto exercia o cargo de senador por Alagoas, Collor foi preso em abril de 2025.