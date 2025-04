Fernando Collor está preso; lembre o que ex-presidente fez na vida política / Crédito: ABR; Valter Campanato/Agência Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A prisão marca mais um capítulo na trajetória política de Collor, que vai do primeiro presidente nas primeiras eleições diretas após a ditadura militar (1964-1985) ao retorno ao Congresso como senador — e agora, à prisão. Lembre o que o ex-presidente fez. Fernando Collor preso: o que levou à prisão do ex-presidente? Collor, hoje com 75 anos, foi condenado em um processo derivado da Operação Lava Jato. O caso foi julgado pelo STF porque, quando passou a responder à ação, Collor era senador. Entre as acusações, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou que Collor, com a ajuda dos outros dois empresários condenados na ação, favoreceu a UTC Engenharia em contratos com a BR Distribuidora, recebendo para isso R$ 20 milhões. Com seu poder político, Collor teria influenciado nas indicações à diretoria da BR Distribuidora e facilitado a negociação de contratos.

Corrupção e lavagem de dinheiro: ENTENDA processo que levou STF a determinar prisão de Collor Fernando Collor preso: o que o político faz hoje? Fernando Collor deixou o Senado em fevereiro de 2023 e em maio daquele ano foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à pena de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Durante esse período, Collor não exerceu atividades públicas ou políticas relevantes nem ocupou cargos públicos.

O que Fernando Collor fez em seu governo como presidente? Oriundo de uma das famílias mais tradicionais da política alagoana e formado como economista, Collor foi eleito presidente em 1989, nas primeiras eleições diretas após a ditadura militar. Ele assumiu a presidência em 1990 com a promessa de combater a inflação e a corrupção. Plano Collor e desestatização Seu governo foi marcado pela implementação do Plano Collor, pelo início de um programa nacional de desestatização e a abertura do mercado nacional às importações, o que teve incisivo reflexo no aumento do mercado consumidor de carros. Confisco de poupança e corrupção Mas também foi um período marcado por medidas econômicas polêmicas, como o confisco da poupança, e pelo escândalo de corrupção envolvendo seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, o PC Farias.