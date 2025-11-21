Pacobahyba condiciona candidatura a Camilo: 'Depende dele'

Fernanda Pacobahyba foi secretária estadual da Fazenda no governo Camilo Santana / Crédito: MAURI MELO/O POVO

Fernanda Pacobahyba (PSB), presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), disse que "depende" do ministro Camilo Santana (PT) a possibilidade de que ela se candidate para disputar algum cargo nas eleições de 2026. A declaração foi dada nesta sexta-feira, 21, durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. "Dependendo da articulação do ministro, então, a candidatura em 2026 a algum cargo pode ser uma possibilidade para senhora?", questionou o jornalista Luciano Cesário. "Depende dele", respondeu Pacobahyba.

Na ocasião, Elmano também fez elogios a ela, que foi secretária da Fazenda no governo Camilo. "O Cid, como é danado, filiou a Fernanda Pacobahyba no PSB. Essa mulher que todos nós admiramos pela capacidade de trabalho, pelo preparo, pela inteligência e muito orgulha ter uma mulher comandando o FNDE com o seu preparo e tem nos ajudado", afirmou o governador. Na oportunidade, ocorria evento de filiação dos deputados estaduais que saiam do PDT para o PSB. A convite de Cid, Pacobahyba também passou a compor os quadros do PSB. "Essa mulher foi secretária de Estado da Fazenda, é um tratorzão para trabalhar bem, mas tem a cordialidade, não tem um homem público que não tenha a procurado e que não tenha depois referências elogiosos a ela. Ela tem futuro na política. Estou apostando nisso faz é tempo e o futuro que eu imagino pra ela é um futuro muito bom", projetou o senador durante o evento.