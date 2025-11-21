Pacobahyba condiciona candidatura a Camilo: 'Depende dele'

Pacobahyba condiciona candidatura em 2026 a Camilo Santana: "Depende dele"Filiada ao PSB, a presidente do FNDE diz estar "às ordens" do ministro da Educação. Em fevereiro, o senador Cid Gomes já havia sugerido ela como sucessora de Elmano em 2030
Fernanda Pacobahyba (PSB), presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), disse que "depende" do ministro Camilo Santana (PT) a possibilidade de que ela se candidate para disputar algum cargo nas eleições de 2026.
A declaração foi dada nesta sexta-feira, 21, durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. "Dependendo da articulação do ministro, então, a candidatura em 2026 a algum cargo pode ser uma possibilidade para senhora?", questionou o jornalista Luciano Cesário. "Depende dele", respondeu Pacobahyba.
Antes disso, a presidente do FNDE disse estar "às ordens" de Camilo para eventuais missões políticas. "Ele sabe disso. Estou à disposição dele. Se ele compreender que posso contribuir para política, a gente teria como conversar, claro, sobre isso. Mas se ele compreender que outras missões (...)", complementou.
Ela continuou: "O ministro Camilo, hoje, tem uma reverberação nacional. Acho que tem um projeto nacional que todos nós cearenses devemos apoiar e ele, eu tenho certeza, vai saber colocar cada pecinha no seu lugar, de acordo com um projeto que seja bom para o Brasil", declarou.
Cid já projetou Pacobahyba na política
Essa não é a primeira vez que Pacobahyba é citada em relação à disputa eleitoral. Em fevereiro, o senador Cid Gomes (PSB) colocou o nome dela como possível sucessora do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em 2030, uma vez que o petista atualmente é pré-candidato à reeleição. "Quem sabe não será sucessora do Elmano. Eu não tenho o que fazer aí fico pensando, pensando… Pensando em 2030", disse Cid.
Na ocasião, Elmano também fez elogios a ela, que foi secretária da Fazenda no governo Camilo. "O Cid, como é danado, filiou a Fernanda Pacobahyba no PSB. Essa mulher que todos nós admiramos pela capacidade de trabalho, pelo preparo, pela inteligência e muito orgulha ter uma mulher comandando o FNDE com o seu preparo e tem nos ajudado", afirmou o governador.
Na oportunidade, ocorria evento de filiação dos deputados estaduais que saiam do PDT para o PSB. A convite de Cid, Pacobahyba também passou a compor os quadros do PSB.
"Essa mulher foi secretária de Estado da Fazenda, é um tratorzão para trabalhar bem, mas tem a cordialidade, não tem um homem público que não tenha a procurado e que não tenha depois referências elogiosos a ela. Ela tem futuro na política. Estou apostando nisso faz é tempo e o futuro que eu imagino pra ela é um futuro muito bom", projetou o senador durante o evento.
Quem é Fernanda Pacobahyba?
Servidora pública de carreira, tributarista e professora, Pacobahyba integrou a primeira turma a admitir mulheres na Academia da Força Aérea (AFA), em 1996, e foi a primeira mulher a assumir a Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Ceará, em 183 anos de história da pasta, em 2019.
Antes disso, ela foi aprovada num concurso, em 2009, tornando-se auditora fiscal jurídica da Receita Estadual do Ceará. Quando Camilo tornou-se titular do MEC, ela foi designada para a presidência do FNDE.