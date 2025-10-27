Grandes Nomes 2025 começa nesta segunda, 27, com Fernanda Pacopahyba

A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é a primeira entrevistada da projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025

Realizado pelo O POVO e pela rádio O POVO CBN, neste ano, o projeto realiza a 22ª edição.

O projeto “Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025", que traz personalidades de destaque em suas áreas de atuação, estreia nesta segunda-feira, 27. As entrevistas vão ao ar diariamente até sexta-feira, 31. O primeiro nome desta edição é Fernanda Pacobayba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Servidora pública de carreira, tributarista e professora, a trajetória de Pacobayba é marcada pelo pioneirismo, ocupando e conquistando destaque em espaços de poder tradicionalmente masculinos. Ela integrou a primeira turma a admitir mulheres na Academia da Força Aérea (AFA), em 1996, e foi a primeira mulher a assumir a Secretaria da Fazenda (Sefaz) em 183 anos de história da pasta, em 2019.

Antes disso, ela foi aprovada em concurso em 2009, tornando-se auditora fiscal jurídica da Receita Estadual do Ceará. Na conversa, a servidora fala sobre as origens no Crato, no Interior do Ceará, a influência da família, o início dos estudos e a carreira notável.

O projeto é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque e tem a coordenação-executiva de Valéria Xavier. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante, que conduz as conversas, apresentando momentos de narrativas emocionantes — muitas delas inéditas.

Entrevistados

27/10 - Fernanda Pacobayba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);



28/10 - Sérgio Juaçaba, médico mastologista e presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC);

29/10 - Padre Francileudo, doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF);

30/10 - Ana Lúcia Bastos, empresária e presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda; e

31/10 - Waldonys, sanfoneiro, cantor e compositor.

Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025

Quando: de 27 a 31 de outubro

Onde: às 11h no YouTube e Facebook do O POVO; às 16h na rádio O POVO CBN (FM 95.5 - no programa Debates do POVO), com retransmissão no Canal FDR (48.1) na TV.

Mais informações: especial.opovo.com.br/grandesnomes