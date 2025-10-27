Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grandes Nomes 2025 começa nesta segunda, 27, com Fernanda Pacopahyba
Grandes Nomes 2025 começa nesta segunda, 27, com Fernanda Pacopahyba

A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é a primeira entrevistada da projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025
O projeto “Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025", que traz personalidades de destaque em suas áreas de atuação, estreia nesta segunda-feira, 27. As entrevistas vão ao ar diariamente até sexta-feira, 31. O primeiro nome desta edição é Fernanda Pacobayba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Realizado pelo O POVO e pela rádio O POVO CBN, neste ano, o projeto realiza a 22ª edição. 

Servidora pública de carreira, tributarista e professora, a trajetória de Pacobayba é marcada pelo pioneirismo, ocupando e conquistando destaque em espaços de poder tradicionalmente masculinos. Ela integrou a primeira turma a admitir mulheres na Academia da Força Aérea (AFA), em 1996, e foi a primeira mulher a assumir a Secretaria da Fazenda (Sefaz) em 183 anos de história da pasta, em 2019.

Antes disso, ela foi aprovada em concurso em 2009, tornando-se auditora fiscal jurídica da Receita Estadual do Ceará. Na conversa, a servidora fala sobre as origens no Crato, no Interior do Ceará, a influência da família, o início dos estudos e a carreira notável.

O projeto é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque e tem a coordenação-executiva de Valéria Xavier. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante, que conduz as conversas, apresentando momentos de narrativas emocionantes — muitas delas inéditas.

Entrevistados

  • 27/10 -  Fernanda Pacobayba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);
  • 28/10 - Sérgio Juaçaba, médico mastologista e presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC);
  • 29/10 - Padre Francileudo, doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF);
  • 30/10 - Ana Lúcia Bastos, empresária e presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda; e
  • 31/10 - Waldonys, sanfoneiro, cantor e compositor.

Serviço

Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025
Quando: de 27 a 31 de outubro
Onde: às 11h no YouTube e Facebook do O POVO; às 16h na rádio O POVO CBN (FM 95.5 - no programa Debates do POVO), com retransmissão no Canal FDR (48.1) na TV. 
Mais informações: especial.opovo.com.br/grandesnomes

Grandes Nomes
