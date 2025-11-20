Aracati: guardas terão PCCs e permissão para usar arma de fogo

Prefeitura de Aracati enviou projeto à Câmara que cria o Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal / Crédito: Reprodução / Instagram Roberta de Bismarck

Agentes da Guarda Municipal de Aracati devem ter um novo Plano de Cargos e Carreiras, após a prefeita Roberta de Bismarck propor a criação do dispositivo para o órgão municipal. O texto foi assinado na última quarta-feira, 19, e seguiu para apreciação do Legislativo municipal. A prefeitura de Aracati destacou que a medida representa "um marco para a corporação, criada há exatamente 23 anos, em 19 de novembro de 2002". Entre os principais pontos, o Executivo destacou a recriação do cargo de Guarda Municipal que contará com sete postos e classes, com atribuições gerais e específicas para cada posto.