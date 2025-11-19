Caucaia inicia estudos para atualização do Plano Diretor

O encontro entre secretarias é a etapa incial da elaboração do novo Plano Diretor / Crédito: Divulgação Prefeitura de Caucaia

A etapa inicial dos estudos para a atualização do Plano Diretor de Caucaia foi iniciada na última segunda-feira, 17, em uma reunião entre a prefeitura e secretarias do município. A adequação do documento faz parte do planejamento estratégico para implantação do Parque Tecnológico de Caucaia (PARTEC), anunciado em outubro. O Plano Diretor Participativo de Caucaia (PDP) vigente foi aprovado há seis anos e deve ser atualizado para "orientar o crescimento urbano, social, econômico e ambiental do município". O primeiro encontro entre o Executivo e as secretarias definiu as diretrizes do documento e as demandas que devem ser atendidas.