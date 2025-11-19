Caucaia inicia estudos para atualização do Plano Diretor ParticipativoA atualização deve contribuir para a criação do Parque Tecnológico de Caucaia (PARTEC) e ainda está em fase de estruturação
A etapa inicial dos estudos para a atualização do Plano Diretor de Caucaia foi iniciada na última segunda-feira, 17, em uma reunião entre a prefeitura e secretarias do município. A adequação do documento faz parte do planejamento estratégico para implantação do Parque Tecnológico de Caucaia (PARTEC), anunciado em outubro.
O Plano Diretor Participativo de Caucaia (PDP) vigente foi aprovado há seis anos e deve ser atualizado para "orientar o crescimento urbano, social, econômico e ambiental do município". O primeiro encontro entre o Executivo e as secretarias definiu as diretrizes do documento e as demandas que devem ser atendidas.
Dentre elas, novas políticas de desenvolvimento voltadas à inovação e ao fortalecimento da economia local para estimular a instalação do novo empreendimento tecnológico de Caucaia. O PARTEC será uma área destinada a centros de pesquisa científica, empresas de bases de dados e startups.
A estruturação do cronograma de ações e estudos foi discutida na reunião com a presença das secretarias de Finanças; Planejamento e Orçamento; Desenvolvimento Econômico; Planejamento Urbano e Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (IMAC).
Polo tecnológico de Caucaia
O PARTEC (PL 183/2025) foi aprovado pela Câmara dos Vereadores de Caucaia no dia 28 de outubro e é uma estratégia de ampliação da competitividade e integração com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O parque vai abrigar empresas de inovação e realizar convênios e consórcios com instituições de ensino e pesquisa, empresas privadas, com concessão de incentivos fiscais.
O projeto também deve estimular a cooperação entre empresas e o poder público para qualificar e promover capacitação técnica para a população e criação de editais de tecnologia e inovação para empreendedores. A atualização do Plano Diretor vai ajudar a definir a localização do PARTEC e traçar estratégias para atrair empresas para o município.
Durante a sessão de aprovação do PL, na Câmara, o vereador Mersinho Gonçalves (PSD), indicou que, provavelmente, o empreendimento será construído próximo ao Ibis Hotel de Caucaia, na CE-085.