Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caucaia inicia estudos para atualização do Plano Diretor

Caucaia inicia estudos para atualização do Plano Diretor Participativo

A atualização deve contribuir para a criação do Parque Tecnológico de Caucaia (PARTEC) e ainda está em fase de estruturação
Autor Lorena Frota
Autor
Lorena Frota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A etapa inicial dos estudos para a atualização do Plano Diretor de Caucaia foi iniciada na última segunda-feira, 17, em uma reunião entre a prefeitura e secretarias do município. A adequação do documento faz parte do planejamento estratégico para implantação do Parque Tecnológico de Caucaia (PARTEC), anunciado em outubro

O Plano Diretor Participativo de Caucaia (PDP) vigente foi aprovado há seis anos e deve ser atualizado para "orientar o crescimento urbano, social, econômico e ambiental do município". O primeiro encontro entre o Executivo e as secretarias definiu as diretrizes do documento e as demandas que devem ser atendidas.

Leia mais

Dentre elas, novas políticas de desenvolvimento voltadas à inovação e ao fortalecimento da economia local para estimular a instalação do novo empreendimento tecnológico de Caucaia. O PARTEC será uma área destinada a centros de pesquisa científica, empresas de bases de dados e startups. 

A estruturação do cronograma de ações e estudos foi discutida na reunião com a presença das secretarias de Finanças; Planejamento e Orçamento; Desenvolvimento Econômico; Planejamento Urbano e Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (IMAC).

Polo tecnológico de Caucaia 

O PARTEC (PL 183/2025) foi aprovado pela Câmara dos Vereadores de Caucaia no dia 28 de outubro e é uma estratégia de ampliação da competitividade e integração com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O parque vai abrigar empresas de inovação e realizar convênios e consórcios com instituições de ensino e pesquisa, empresas privadas, com concessão de incentivos fiscais.

O projeto também deve estimular a cooperação entre empresas e o poder público para qualificar e promover capacitação técnica para a população e criação de editais de tecnologia e inovação para empreendedores. A atualização do Plano Diretor vai ajudar a definir a localização do PARTEC e traçar estratégias para atrair empresas para o município.

Durante a sessão de aprovação do PL, na Câmara, o vereador Mersinho Gonçalves (PSD), indicou que, provavelmente, o empreendimento será construído próximo ao Ibis Hotel de Caucaia, na CE-085. 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar