Vereadores de Caucaia aprovam criação de Parque Tecnológico

O projeto deve estimular os investimentos em inovação e ciência / Crédito: Lorena Frota / Especial para O POVO

O projeto do Parque Tecnológico de Caucaia (PARTEC) foi enviado à Câmara de Caucaia pela Prefeitura e aprovado em sessão no último dia 28. Projeto visa estimular o interesse de empresas tecnológicas, investidores em inovação, acompanhamento de startups e criação de parcerias com instituições de ensino e pesquisadores. O texto deve ser enviado para a sanção do prefeito, que definirá a localização do parque após estudos técnicos.