Vereadores de Caucaia aprovam criação de Parque Tecnológico para inovação e pesquisaProjeto visa estimular o desenvolvimento tecnológico de Caucaia e implantar empresas de base de dados, startups e convênios com universidades
O projeto do Parque Tecnológico de Caucaia (PARTEC) foi enviado à Câmara de Caucaia pela Prefeitura e aprovado em sessão no último dia 28. Projeto visa estimular o interesse de empresas tecnológicas, investidores em inovação, acompanhamento de startups e criação de parcerias com instituições de ensino e pesquisadores.
O texto deve ser enviado para a sanção do prefeito, que definirá a localização do parque após estudos técnicos.
Segundo a Prefeitura de Caucaia, o Projeto de Lei N° 183/2025 foi definido para ampliar a competitividade e integração com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O texto autoriza que o parque abrigue empresas de inovação e realize convênios e consórcios com instituições de ensino e pesquisa, empresas privadas, além da concessão de incentivos fiscais.
O projeto também deve estimular a cooperação entre empresas e o poder público para qualificar e promover capacitação técnica para a população e criação de editais de tecnologia e inovação para empreendedores.
O Executivo aponta que, após a sanção do projeto pelo prefeito, será realizado um estudo técnico baseado no Plano Diretor de Caucaia para definir a localização do PARTEC. Durante a sessão, o vereador Mersinho Gonçalves (PSD) comemorou a aprovação e indicou que, provavelmente, o parque será construído próximo ao Ibis Hotel de Caucaia, na CE-085.
O vereador também comentou que, apesar dos detalhamentos de compensação que as empresas devem prestar ao município, "não é o momento para pensar em arrecadação de impostos" e concluiu que a prioridade deve ser a liberdade de instalação das empresas e pensar no futuro da cidade.
A implantação do parque será coordenada pela Secretaria Municipal de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O prefeito Naumi Amorim (PSD) disse que "Caucaia está se preparando para uma nova era de inovação e sustentabilidade" e que a expectativa é que o município se consolide como referência em tecnologia no Nordeste.