Caucaia: programa habitacional criado por Valim é revogado

População protestou contra revogação de programa habitacional em Caucaia. / Crédito: Lorena Frota / Especial para O POVO

A Câmara Municipal de Caucaia aprovou, nesta quinta-feira, 13, mensagem da Prefeitura de Caucaia que revogou a Lei n° 3.745/2024, que instituiu o programa de distribuição de lotes residências, conhecido como "Bora Habitar". O projeto foi criado durante a gestão do ex-prefeito Vitor Valim (PSB), em 2024. A atual gestão, liderada pelo prefeito Naumi Amorim (PSD), justificou a revogação da lei a partir de "análises técnicas e jurídicas, que identificou irregularidades e obstáculos que inviabilizam a continuidade do programa em sua forma atual".

Beneficiários do programa estiveram na sede do Legislativo durante a votação. Eles carregavam cartazes e cobravam votos contra a medida, porém o texto foi aprovado pela maioria, registrando apenas um voto contrário. Ao O POVO o vereador Neto do Planalto (Republicanos), confirmou que votou contra a revogação do programa, mas não quis se pronunciar sobre a situação. O programa foi lançado em junho do ano passado e previa a distribuição de mais de 3 mil lotes, para famílias de baixa renda, em seis loteamentos de Caucaia, dentre eles: Moradas da Boa Vizinhança e Fazenda Imperial, ambos no Icaraí; Jardins de Soure, no Parque Soledade; Vila Caucaia, no Capuan; Cidade Laguna, no Garrote e Cidade Anexo, no Toco. Em publicação no site da Prefeitura, a gestão informou que desde o início do ano, vem avaliando a documentação referente à lei, em diálogo constante com o Ministério Público do Estado do Ceará e o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

"Os estudos apontaram que a maioria dos lotes incluídos no programa apresenta problemas estruturais, como localização em áreas alagadas, falta de acesso ou impossibilidade de habitação", destaca a gestão, além de citar questões jurídicas (veja mais abaixo). Beneficiários cobram respostas A beneficiária do programa, Michele Moraes, esteve no protesto e explicou que o cadastro foi realizado em diversas fases na Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental (SEPLAM); segundo ela, o processo considerou renda, moradores residentes em áreas de risco e presença de familiares com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Michele disse que o sorteio dos lotes foi realizado entre novembro e dezembro de 2024. Ela afirma ainda que, ao procurar a Prefeitura, foi comunicada que "o valor do desmembramento dos terrenos para a criação dos lotes era muito alto e o município não poderia arcar". Porém, os beneficiários afirmam que, ao procurar o cartório responsável pelo processo, conseguiram emitir um documento de "Lançamento do IPTU", com os dados do imóvel cedido pelo programa e imposto sob o lote específico de cada pessoa.

Outra beneficiária, Sergiana Rodrigues, diz que procurou o Ministério Público cobrando a entrega dos lotes ou a inscrição no projeto federal "Minha Casa Minha Vida"; porém foi comunicada que, devido ao cadastro no programa "Bora Habitar", não poderia pleitear outro benefício habitacional. "A prefeitura relatou falta de estrutura e viabilidade, com falta de postes de energia e saneamento", disse. Porém, ela alega que, ao visitar o loteamento indicado após o sorteio, constatou iluminação, construção de casas nos terrenos vizinhos, esgotamento e distribuição de água. As imagens do local foram enviadas ao O POVO.