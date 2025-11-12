Plano Diretor: Texto-base é aprovado em comissão e vai a plenário

Comissão Especial do Plano Diretor aprovou o parecer do relator Bruno Mesquita (PSD) sobre texto-base do projeto de lei complementar n° 49/2025, de autoria Executivo, que institui o Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza / Crédito: Mariana Lopes/O POVO

A Comissão Especial do Plano Diretor de Fortaleza aprovou, por unanimidade, o texto-base do relator, vereador Bruno Mesquita (PSD), em sessão nesta quarta-feira, 12. Mesquita é líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Com a aprovação, o projeto está apto a ser pautado em plenário. A partir do momento em que o presidente da Câmara, vereador Léo Couto (PSB), incluir o projeto em pauta no plenário, o prazo para incluir emendas é finalizado e as emendas serão analisadas individualmente pela comissão e pelo relator, com auxílio de um grupo técnico.

Com atraso de meia hora, a sessão durou cerca de 10 minutos, sem argumentações e justificativas de voto. Mesquita manteve quase integralmente texto aprovado pela Conferência da Cidade, que mantém trechos que ampliam áreas de proteção ambiental em Fortaleza, como a Zona de Preservação Ambiental (ZPA) no entorno da floresta do Aeroporto Pinto Martins. O relator esclareceu que deve analisar as emendas de forma geral com o corpo técnico. "Não quero, no momento, me ater a nenhuma emenda de vereador A, B ou C, porque todos os vereadores têm a prerrogativa de colocar as emendas", afirmou. "Mantive praticamente o relatório que foi feito nessa parte da conferência. Apenas ajustei alguns termos técnicos ao tratar de pessoas com deficiência", explicou Bruno Mesquita. Nesta quarta-feira, 12, o texto-base foi aprovado com duas emendas do relator, uma aditiva e uma modificativa, são elas: