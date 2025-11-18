Eusébio: fiscalização de trânsito por guardas gera embates

Vereadores debateram projeto em sessão da CME / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

A última sessão legislativa da Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município distante 22 quilômetros de Fortaleza – registrou focos de tensão entre os vereadores. As discussões foram motivadas por um recente Projeto de Lei, de autoria do prefeito do município, Dr. Júnior (PSB) e aprovado na Câmara, que prevê que guardas municipais poderão multar motoristas. O PL autoriza a “cooperação mútua entre a Autarquia Municipal de Trânsito - AMT e a Guarda Municipal de Eusébio, para a realização de atividades de fiscalização de trânsito, lavratura de autos de infração e demais medidas administrativas previstas na legislação de trânsito”.



Em resposta, a oposição – representada pelo vereador Gabriel França (União) – desafiou os parlamentares favoráveis ao PL a lerem o texto aprovado, afirmando que ele autoriza, sim, a fiscalização e a lavratura de autos por guardas municipais.

"Veja se lá não tem explícito. Autorizo a Guarda Municipal a fiscalizar, a lavrar os autos. Se não tiver no projeto, eu sou o primeiro a vir aqui e me retratar”, afirmou Gabriel. Sobre as críticas mencionadas por Dadá, o opositor disse que fazem parte da vida pública: "E aí eu quero dizer que essas críticas são frutos das nossas atitudes”, afirmou.

O debate sobre o projeto estendeu-se até o fim da sessão. Os vereadores permaneceram dentro do plenário, mesmo após o encerramento dos trabalhos, discutindo seus pontos de vista — Dadá em defesa do prefeito e Gabriel reafirmando sua interpretação do projeto e o impacto para a população.

Vereador não quis se manifestar

Em dado momento do discurso na tribuna da Casa, o vereador Dadá alegou que o O POVO teria divulgado informações que não condizem com o projeto aprovado. Ele disse que matéria citava uma coletiva, negando ter participado de entrevista. "Lá diz em uma das páginas que eu prestei uma coletiva ao jornal, sem que eu tenha falado com qualquer pessoa”, alega.

A fala do vereador, porém, não corresponde ao que foi publicado. O POVO publicou apenas falas feitas por Dadá na tribuna da Câmara, durante a sessão de 10 de novembro, sem atribuir entrevistas ou declarações externas ao que foi dito no plenário.