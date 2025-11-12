Eusébio: prefeito veta textos e oposição acusa base de 'capachos'

Dr. Júnior veta 3 projetos de lei, dois deles propostos pela base / Crédito: Samuel Setubal

Apesar de terem sido aprovados pelos vereadores na Câmara Municipal de Eusébio, três Projetos de Lei foram vetados pelo prefeito do município, Dr. Júnior (PSB), pertencente à região metropolitana de Fortaleza. Os vetos foram aprovados na última segunda-feira, 10, pelos parlamentares. Os projetos tinham autores diferentes: dois deles eram de nomes da base e um deles de autoria do único vereador de oposição da câmara, Gabriel França (União).

As propostas vetadas incluíam:

Priorização e atendimento de saúde em local reservado para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional – da vereadora Wanda Morais (DC), da base.



(DC), da base. "Banco de Ideias Inovadoras e boas práticas para a Administração Pública Municipal de Eusébio" – de autoria da vereadora Camila Moura (PRD), da base.



(PRD), da base. Programa de Proteção Digital Infantil – de autoria do vereador Gabriel França, da oposição. Leia mais Eusébio cria empresa pública de tecnologia e poderá investir até R$ 4 milhões por ano

Eusébio: guardas municipais poderão multar motoristas após Câmara aprovar projeto do prefeito Sobre o assunto Eusébio cria empresa pública de tecnologia e poderá investir até R$ 4 milhões por ano

Eusébio: guardas municipais poderão multar motoristas após Câmara aprovar projeto do prefeito Oposição questiona vetos Durante a sessão, vereadores discutiram sobre os vetos propostos pelo Executivo. A oposição questionou a mudança de posicionamento dos vereadores e ressaltou o desejo de que chegue o dia em que “a câmara irá se proteger” e aos interesses do Legislativos. “Chega a ser vergonhoso que esta casa, em outrora, tenha aprovado e por determinação do prefeito venha a ser votado (o veto). É visível o desagrado dos próprios parlamentares da base”, afirmou Gabriel. O opositor falou que a aprovação do veto “envergonha a Casa” e disse que os votos a favor demonstram que os vereadores são “capachos” do prefeito. “A autonomia de voto, que eles tanto afirmam ter, não existe aqui”, ressaltou. Gabriel disparou contra o prefeito, ironizando que seria mais fácil uma lei prevendo: “Não aceito projetos de lei, a menos que sejam meus. Não quero nada que me gere obrigação”.