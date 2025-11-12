Eusébio: prefeito veta textos e oposição acusa base de 'capachos'

Prefeito de Eusébio veta três projetos aprovados na Câmara e oposição acusa base de "capachos"Vetos de Dr. Júnior (PSB) atingem propostas da base e do único opositor, Gabriel França (União), que criticou a falta de autonomia da Casa
Apesar de terem sido aprovados pelos vereadores na Câmara Municipal de Eusébio, três Projetos de Lei foram vetados pelo prefeito do município, Dr. Júnior (PSB), pertencente à região metropolitana de Fortaleza. Os vetos foram aprovados na última segunda-feira, 10, pelos parlamentares.
Os projetos tinham autores diferentes: dois deles eram de nomes da base e um deles de autoria do único vereador de oposição da câmara, Gabriel França (União).
As propostas vetadas incluíam:
- Priorização e atendimento de saúde em local reservado para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional – da vereadora Wanda Morais (DC), da base.
- "Banco de Ideias Inovadoras e boas práticas para a Administração Pública Municipal de Eusébio" – de autoria da vereadora Camila Moura (PRD), da base.
- Programa de Proteção Digital Infantil – de autoria do vereador Gabriel França, da oposição.
Oposição questiona vetos
Durante a sessão, vereadores discutiram sobre os vetos propostos pelo Executivo. A oposição questionou a mudança de posicionamento dos vereadores e ressaltou o desejo de que chegue o dia em que “a câmara irá se proteger” e aos interesses do Legislativos. “Chega a ser vergonhoso que esta casa, em outrora, tenha aprovado e por determinação do prefeito venha a ser votado (o veto). É visível o desagrado dos próprios parlamentares da base”, afirmou Gabriel.
O opositor falou que a aprovação do veto “envergonha a Casa” e disse que os votos a favor demonstram que os vereadores são “capachos” do prefeito. “A autonomia de voto, que eles tanto afirmam ter, não existe aqui”, ressaltou.
Gabriel disparou contra o prefeito, ironizando que seria mais fácil uma lei prevendo: “Não aceito projetos de lei, a menos que sejam meus. Não quero nada que me gere obrigação”.
O que diz a base
O presidente da Câmara, Dyexon Abreu (DC), o líder do prefeito na câmara, Dadá (DC), e a autora de um dos projetos, Camila Moura (PRD), não quiseram falar sobre o caso. Camila votou contra somente a suspensão de seu PL, mas aprovou o impedimento das propostas dos colegas vereadores.
A vereadora Wanda Morais, autora de um dos projetos vetados, não estava presente durante a sessão que aprovou o veto do projeto dela.
