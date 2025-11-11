Eusébio: Câmara aprova autorização para guardas aplicarem multas

Vereadores aprovam projeto que autoriza Guarda Municipal de Eusébio a multar motoristas / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

Motoristas de Eusébio devem começar a sentir mudanças na fiscalização de trânsito no município. Isso porque a Câmara Municipal aprovou, na última segunda-feira, 10, Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 42/2025, de autoria da Prefeitura, que autoriza um acordo de cooperação técnica entre a Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania. Com isso, a guardas municipais de Eusébio passarão a poder autuar e multar condutores que cometerem infrações de trânsito no município, distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza. Na prática, a medida amplia o número de agentes aptos a fiscalizar e tende a tornar as ações de controle mais rigorosas.



Os guardas poderão aplicar multas, registrar infrações e participar de operações de trânsito — funções que, até então, eram exclusivas dos agentes da AMT. Segundo o texto aprovado, os guardas receberão treinamento e credenciamento da autarquia antes de iniciar as atividades.

A proposta, de autoria do prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PSB), foi aprovada na Casa com 6 votos a favor, 2 votos contrários e 4 abstenções.

Ao O POVO, a Prefeitura informou que a lei aprovada "não transfere à Guarda Municipal a responsabilidade pela aplicação de multas de trânsito no município". Segundo o Executivo, o objetivo é autorizar termo de cooperação técnica "de modo a permitir que guardas municipais possam, quando necessário, ser cedidos para apoiar as ações da Autarquia". A gestão destaca ainda que somente após treinamento os guardas poderão exercer funções específicas de fiscalização, "sempre sob a coordenação e supervisão da Autarquia". (Veja a nota da Prefeitura no fim do texto)

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O que diz a Lei O artigo 1º prevê autorização para a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre os órgãos municipais no intuito de "integrar e otimizar as ações de fiscalização de trânsito no Município de Eusébio, visando a segurança viária e a fluidez do tráfego". Já o artigo 2º, prevê que a cooperação ocorre para viabilizar a "realização de atividades de fiscalização de trânsito, lavratura de autos de infração e demais medidas administrativas previstas na legislação de trânsito". No restante do texto, a lei versa sobre atribuições de cada órgão. Entre as atividades previstas para os guardas municipais é citada a de: "Lavrar autos de infração de trânsito, de acordo com as infrações constatadas, utilizando os meios e sistemas disponibilizados pela AMT".

Dificuldade de compreensão

Houve debate durante a sessão que aprovou a lei. A vereadora Cira Targino (PRD) justificou a abstenção com base nas condições da infraestrutura viária do município e afirmou não ter compreendido o projeto. Além disso, ela pediu que os órgãos competentes explicassem a nova mudança à população antes de aplicar as multas.

“Eu mesma poderia ser multada. No bairro onde eu moro (bairro Santo Antônio), eu pego a contramão para desviar dos buracos”, afirmou a vereadora, pedindo bom senso aos fiscalizadores. “Expliquem antes de multar, por favor, orientem as pessoas. O nosso povo merece um esclarecimento", declarou.

Já o líder do prefeito na Casa, vereador Dadá (DC), afirmou concordar com a colega, mas manifestou voto favorável. “Acho de direito ser multado quem realmente está rodando irregular, porque quem não quer penalidade dentro da lei, tem que estar legalizado. Eu vejo a realidade. Todo e qualquer veículo, ciclomotor, enfim, tem que estar legalizado para transitar”, defendeu.

