Caucaia: Valim ganha ação contra bolsonarista e doa valor

O valor de R$ 8,4 mil foi doado para uma instituição de assistência a pessoas com deficiência; ex-prefeito de Caucaia venceu processo judicial contra o vereador Tancredo dos Santos (PL); O vereador nega as acusações

Em vídeo publicado no Instagram, Valim disse que realizou uma doação no valor de R$ 8,4 mil para a instituição filantrópica de assistência social para pessoas com deficiência, Pequeno Cotolengo.

O ex-prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) anunciou, na última sexta-feira, 31, que doou o valor de uma indenização recebida após processo judicial por danos morais contra o vereador de Caucaia, Tancredo dos Santos (PL). Segundo Valim, a ação foi movida após "declarações indevidas" sobre a morte da filha dele , em dezembro de 2023 , e acusação de vício em drogas.

Valim também criticou o posicionamento de Tancredo em apoiar o atual prefeito Naumi Amorim (PSD): "Só não vê quem não quer. O governador Elmano de Freitas, do PT, que eu apoiei é o mesmo que o prefeito dele apoia, mas no meu tempo ele criticava e agora fica calado".

"O motivo é que agora a mulher dele e seus amigos estão empregados, diferente do que eu não fiz na minha gestão. Eu trouxe benefícios para a cidade com as parcerias, mas as pessoas preferem a guerra entre Bolsonaro e Lula para fortalecer o discurso de ódio. Mas agradeço à Justiça por fazer justiça", finalizou.

Tancredo nega as acusações

Em nota enviada ao O POVO, o vereador Tancredo dos Santos (PL) negou difamação contra Maria Sofia Valim e diz que "nunca proferiu qualquer palavra de desrespeito à memória da criança" e que, durante o período de luto do ex-prefeito, "suspendeu qualquer manifestação de oposição à gestão municipal".

Tancredo explicou que na ação judicial ocorrida em 2023, o juiz responsável pelo caso proferiu condenação após o vereador ter se recusado a "gravar um vídeo de desculpas". Ele argumenta que não aceitou a decisão por "entender que não havia cometido qualquer ofensa" e que sua defesa já estuda a entrada de recurso no caso.