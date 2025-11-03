Caucaia: Valim ganha ação contra bolsonarista e doa valor

Caucaia: Vitor Valim ganha ação contra vereador bolsonarista e doa valor para entidadeO valor de R$ 8,4 mil foi doado para uma instituição de assistência a pessoas com deficiência; ex-prefeito de Caucaia venceu processo judicial contra o vereador Tancredo dos Santos (PL); O vereador nega as acusações
O ex-prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) anunciou, na última sexta-feira, 31, que doou o valor de uma indenização recebida após processo judicial por danos morais contra o vereador de Caucaia, Tancredo dos Santos (PL). Segundo Valim, a ação foi movida após "declarações indevidas" sobre a morte da filha dele, em dezembro de 2023, e acusação de vício em drogas.
Em vídeo publicado no Instagram, Valim disse que realizou uma doação no valor de R$ 8,4 mil para a instituição filantrópica de assistência social para pessoas com deficiência, Pequeno Cotolengo.
Valim também criticou o posicionamento de Tancredo em apoiar o atual prefeito Naumi Amorim (PSD): "Só não vê quem não quer. O governador Elmano de Freitas, do PT, que eu apoiei é o mesmo que o prefeito dele apoia, mas no meu tempo ele criticava e agora fica calado".
"O motivo é que agora a mulher dele e seus amigos estão empregados, diferente do que eu não fiz na minha gestão. Eu trouxe benefícios para a cidade com as parcerias, mas as pessoas preferem a guerra entre Bolsonaro e Lula para fortalecer o discurso de ódio. Mas agradeço à Justiça por fazer justiça", finalizou.
Tancredo nega as acusações
Em nota enviada ao O POVO, o vereador Tancredo dos Santos (PL) negou difamação contra Maria Sofia Valim e diz que "nunca proferiu qualquer palavra de desrespeito à memória da criança" e que, durante o período de luto do ex-prefeito, "suspendeu qualquer manifestação de oposição à gestão municipal".
Tancredo explicou que na ação judicial ocorrida em 2023, o juiz responsável pelo caso proferiu condenação após o vereador ter se recusado a "gravar um vídeo de desculpas". Ele argumenta que não aceitou a decisão por "entender que não havia cometido qualquer ofensa" e que sua defesa já estuda a entrada de recurso no caso.
O vereador também afirma que, no dia 9 de dezembro de 2023, se expressou publicamente na plataforma X (antigo Twitter) para prestar condolências à família de Vitor Valim: "É com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento da Sofia. Que Deus abençoe e conceda conforto a toda família. Que seu sorriso seja eternizado para todo o sempre", lembrou.