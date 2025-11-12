Caucaia: Mercado das Malvinas deve ser entregue no começo de 2026

Novo prazo para conclusão do Mercado das Malvinas é para o início de 2026 / Crédito: Divulgação Prefeitura de Caucaia

A Prefeitura de Caucaia informou que as obras no Mercado Público das Malvinas devem ser retomadas em novembro, após articulações com o Governo do Estado para pagamento de dívida de R$ 5 milhões com a empresa responsável pela construção. A revitalização do antigo mercado foi iniciada em 2023 e segue sem conclusão. O novo prazo de entrega é para o início de 2026. O centro comercial é demanda constante entre os moradores e pequenos empresários de Caucaia. O convênio entre a prefeitura e o Governo do Estado foi iniciado em 2023, durante a gestão do então prefeito Vitor Valim (PSB) e no primeiro ano do governador Elmano de Freitas (PT) no poder.