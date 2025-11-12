Caucaia: Mercado das Malvinas deve ser entregue no começo de 2026

Caucaia: Obra no Mercado das Malvinas deve ser concluída até o primeiro bimestre de 2026De acordo com a Prefeitura, articulação com o Governo do Estado fará com que obras sejam retomadas neste mês; conclusão do serviço está prevista para o início do ano que vem
A Prefeitura de Caucaia informou que as obras no Mercado Público das Malvinas devem ser retomadas em novembro, após articulações com o Governo do Estado para pagamento de dívida de R$ 5 milhões com a empresa responsável pela construção. A revitalização do antigo mercado foi iniciada em 2023 e segue sem conclusão. O novo prazo de entrega é para o início de 2026.
O centro comercial é demanda constante entre os moradores e pequenos empresários de Caucaia. O convênio entre a prefeitura e o Governo do Estado foi iniciado em 2023, durante a gestão do então prefeito Vitor Valim (PSB) e no primeiro ano do governador Elmano de Freitas (PT) no poder.
Ao O POVO, o vice-presidente da Câmara de Caucaia, vereador J. Wellington (PSD), afirmou que a retomada das obras se deu após envio de R$ 1,35 milhão para sanar "dívida do governo do Estado". O legislador também confirmou que mais duas parcelas, de R$ 1,325 milhão cada, devem ser enviadas à empresa posteriormente.
A Prefeitura de Caucaia afirmou, em nota, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizou uma vistoria técnica no local no último dia 6 de novembro e que a obra deve ser executada ainda neste mês. A nota detalha que a obra está em 85% de andamento e que os "serviços de manutenção, elétrica, hidráulica, pintura e acabamento" ainda não foram concluídos.
Atrasos sucessivos
A obra no Mercado das Malvinas foi anunciada durante mandato anterior do prefeito, Naumi Amorim (PSD), em 2017, mas não avançou. Já o convênio entre prefeitura e governo do Estado foi firmado em 2023, durante a gestão Valim, com investimento previsto de R$ 2,5 milhões do município e R$ 16,1 milhões do Estado.
Em março de 2024, a prefeitura divulgou que 60% da obra estava concluída e anunciou "contagem regressiva" para a inauguração, ainda no mesmo semestre; e anunciou a entrega de 347 permissões de uso aos comerciantes inscritos no edital em dezembro do mesmo ano, próximo do fim da gestão Valim.
Nota da gestão:
"A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informa que realizou na quinta-feira (06/11), uma vistoria técnica no equipamento para retomar a execução da obra ainda neste mês de novembro. De acordo com a Seinfra, 85% da obra foi executada. Faltam serviços de manutenção, questões elétricas e hidráulicas, pintura e acabamentos.
A retomada dos serviços é resultado de articulação da Prefeitura de Caucaia com o Governo do Estado, que se comprometeu a apoiar a conclusão do serviço até o primeiro bimestre de 2026".