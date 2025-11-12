Jurista chama de 'bagunça' equiparar facções a terrorismo

Professor Wálter Fanganiello Maierovitch visita o Grupo de Comunicação O POVO / Crédito: FÁBIO LIMA

O Grupo de Comunicação O POVO recebeu, na manhã desta quarta-feira, 12, o jurista, professor e magistrado aposentado Wálter Fanganiello Maierovitch, que está lançando o livro "O Mercado da Morte – Conexões e Realidades". O lançamento acontece esta noite, a partir das 19 horas, na Casa Vida&Arte, na Casa Cor Ceará. Maierovitch participou do programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO/CBN, e explicou que o livro trata da violência e da relação com o Estado, o sistema que vai do tráfico internacional de armas aos jogos políticos. Ele lembrou que o livro fecha uma trilogia.

"O primeiro livro é sobre as novas tendências da criminalidade transnacional mafiosa, o segundo é sobre os conceitos de criminalidade organizada e o terceiro vem aqui para mostrar não só o direito internacional, mas parte de uma frase: 'Se queres a paz, prepare-se para a guerra'. É uma frase muito antiga, do tempo do Império Romano. A partir daí desenvolvo vários aspectos sobre as convenções internacionais, sobre o tráfico de armas, sobre os senhores da guerra, sobre a jurisdição internacional", explicou. Discussão no Congresso O professor, que foi consultor da Organização das Nações Unidas (ONU), especificamente no combate a organizações criminosas transnacionais e máfias italianas, falou da atual discussão vigente no País, sobre equiparar ou não o crime organizado ao terrorismo. "Vejo esse bate-cabeça horroroso entre o relator, o secretário Derrite e, do outro lado, o governo federal, que é o autor do projeto de lei antifacção. E a pergunta que não quer calar é: para quê esse bate-cabeça? Será que eles não leram a Convenção das Nações Unidas? Será que desconhecem o direito internacional e o que que diz lá? Veja, a convenção que eu estou falando (foi) subscrita pelo Brasil e foi aprovada pelo Congresso", explica. Maierovitch continua a argumentação: "Estou falando da Convenção de Palermo, que é a primeira convenção sobre crime organizado mafioso, de matriz mafiosa, e estou falando de uma convenção que o Congresso aprova, então, na hierarquia das leis, ela está só abaixo da Constituição. Está acima da lei ordinária, então é algo que nós temos e o que faz essa convenção? Ela tem força de lei, define crime organizado e, mais do que isso, na convenção durante os trabalhos se ficou colocado que se tinha que ter uma definição minimalista", pontuou.

Crime Organizado x Terrorismo Maierovitch recorre novamente à Convenção das Nações Unidas para diferenciar as duas coisas. "A primeira coisa é: o que eles querem? O PCC, por exemplo, tem alguém de esquerda? Tem alguém da direita? Tem alguém com ideologia política? Zero! O que que eles querem é o lucro, esse tipo de organização, que é a mesma coisa da Cosa Nostra siciliana ou da Cosa Nostra americana, o que que eles querem é lucro", pontuou. Já o terrorismo, segundo o jurista, não pensa no lucro. "(O terrorismo) pensa na ideologia. Então é uma violência política ideológica. Vamos pensar no 11 de setembro de 2001, Torres Gêmeas e Pentágono, Al-Qaeda, queriam algum dinheiro? Não, eles queriam desmoralizar o Estado americano e a cultura ocidental", exemplificou.

Além de objetivos diferentes, o professor cita outros pontos em que se diferem. "O crime organizado tem controle de território, as máfias têm controle de território e, quem tem controle de território, tem controle eleitoral, evidentemente. E o terrorismo não tem território, não tem controle de território, são células, se atua na clandestinidade, disfarçadamente", explicou. Ele não admite a junção de ambos os conceitos, embora faça uma diferenciação entre terrorismo e atitude terrorista. "Tem todo um contexto internacional para definições. Terrorismo é definido, existe associação delinquencial de matriz mafiosa (PCC, Comando Vermelho) e existe a associação delinquencial terrorista. Na exaltação, um dos vizinhos resolve colocar uma bomba no carro 0 km, novinho em folha, do outro vizinho, que comprou. Ele é terrorista? Evidentemente que não, ele usou método terrorista? Sim, usou o método terrorista", disse, lembrando da máfia italiana, que utilizava métodos terroristas.