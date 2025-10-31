Maioria dos brasileiros apoia megaoperação no RJ; veja números

A pedido dos familiares, os corpos de mortos durante operação policial no Rio de Janeiro foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis / Crédito: FABIO PORCIUNCULA / AFP

A maioria da população brasileira apoia a megaoperação contra o crime organizado realizada no Rio de Janeiro esta semana. É o que aponta pesquisa publicada nesta sexta-feira, 31, pelo instituto AtlasIntel. Em termos nacionais, o levantamento mostra que 55,2% aprovaram a operação e que 42,3% desaprovaram; 2,5% não souberam opinar. A pesquisa também foi feita apenas na cidade do Rio de Janeiro, voltada para o público adulto e que também registrou maioria de aprovação do que reprovação. No Rio de Janeiro, os que aprovaram a operação somam 62,2%; contra 34,2% que reprovaram e outros 3,6% que não souberam responder.

Como você avalia o nível de violência empregado pelas polícias na megaoperação de terça-feira no Rio de Janeiro? (nacional) Foi adequado: 52,5%

Foi excessivo: 45,8%

Não sei: 1,6% Como você avalia o nível de violência empregado pelas polícias na megaoperação de terça-feira no Rio de Janeiro? (cidade do Rio de Janeiro) Foi adequado: 62,3%

Foi excessivo: 34,4%

Não sei: 3,3% Saldo da operação

A pesquisa questionou se, na opinião dos entrevistados, o saldo da operação (mais de 120 mortes) reflete a melhor forma de combater o crime organizado ou se reflete um objetivo de ganho político por parte dos governantes. Na sua opinião, o saldo de mais de 120 mortos resultado desta operação reflete a melhor forma de efetivamente combater o crime organizado ou um objetivo de ganho político? (nacional) Reflete uma tentativa de ganho político: 42%

Reflete a melhor forma de combater efetivamente o crime: 39,3%

Reflete ambos os objetivos: 17,6%

Não sei: 1,1% Na sua opinião, o saldo de mais de 120 mortos resultado desta operação reflete a melhor forma de efetivamente combater o crime organizado ou um objetivo de ganho político? (cidade do Rio de Janeiro) Reflete uma tentativa de ganho político: 51,7%

Reflete a melhor forma de combater efetivamente o crime: 37%

Reflete ambos os objetivos: 8,9%

Não sei: 2,4% Avaliação na Segurança Pública Na cidade do Rio de Janeiro, a AtlasIntel questionou como os entrevistados avaliavam o desempenho de líderes na área de segurança pública. Como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo na área de segurança pública? (cidade do Rio de Janeiro) Presidente Lula



Ótimo/Bom: 27%

Regular: 12%

Ruim/Péssimo: 59%

Não sei: 2% Governador Cláudio Castro

Ótimo/Bom: 36%

Regular: 17%

Ruim/Péssimo: 45%

Não sei: 2% Prefeito Eduardo Paes

Ótimo/Bom: 13%

Regular: 45%

Ruim/Péssimo: 38%

Não sei: 4% Impacto pós-operação Os entrevistados foram questionados sobre o impacto da megaoperação no Rio de Janeiro.

Na sua opinião, qual será o impacto desta megaoperação sobre a segurança pública no Rio de Janeiro? (nacional) Impacto muito positivo: 26,1%

Impacto muito negativo: 20,1%

Pouco ou nenhum impacto: 18,8%

Impacto positivo: 16,3%

Impacto negativo: 14,7%

Não sei: 4,1% Na sua opinião, qual será o impacto desta megaoperação sobre a segurança pública no Rio de Janeiro? (cidade do Rio de Janeiro) Impacto muito positivo: 34,4%

Impacto positivo: 19,3%

Impacto muito negativo: 19%

Pouco ou nenhum impacto: 15,6%

Impacto negativo: 9,5%

Não sei: 4,2% Criminosos ou vítimas? Outro item questionado aos entrevistas é se acreditam que o grupo de mais de 120 pessoas mortas é melhor descrito como "criminosos" ou "vítimas". A maioria descreve como criminosos. Você considera que o grupo de 120 pessoas mortas pela polícia na última terça-feira é melhor descrito como criminosos ou vítimas? (nacional) Criminosos: 51,2%

São ao mesmo tempo criminosos e vítimas: 36,9%

Vítimas: 8,4%

Não sei: 3,4% Você considera que o grupo de 120 pessoas mortas pela polícia na última terça-feira é melhor descrito como criminosos ou vítimas? (cidade do Rio de Janeiro) Criminosos: 65,1%

São ao mesmo tempo criminosos e vítimas: 27,3%

Vítimas: 3,6%

Não sei: 4,1% A favor de operações como essa? A maioria dos entrevistados mostrou-se a favor de operações como a realizada no Rio de Janeiro. AtlasIntel: Você é a favor de mais operações como essa? (nacional)