EUA retira presidente sírio da lista de promotores do terrorismo

Os Estados Unidos retiraram formalmente nesta sexta-feira (7) o presidente sírio Ahmed al Sharaa de uma lista de promotores do terrorismo, dias antes de o ex-jihadista realizar uma visita histórica a Washington.

A medida anunciada pelo Departamento de Estado era amplamente esperada, já que Sharaa coopera com os Estados Unidos, e acontece um dia depois de Washington liderar uma votação do Conselho de Segurança para eliminar as sanções da ONU contra o dirigente sírio.

"Essas ações estão sendo realizadas em reconhecimento ao progresso demonstrado pela liderança síria após a saída de Bashar al Assad e mais de 50 anos de repressão", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em comunicado.

Washington considera que o governo de Sharaa estava cumprindo com as demandas de Estados Unidos, incluindo trabalhar para encontrar os americanos desaparecidos e eliminar qualquer arma química restante.

Sharaa, anteriormente vinculado à Al Qaeda, era considerado um "Terrorista Global Especialmente Designado" pelos Estados Unidos, que chegou a oferecer uma recompensa por sua captura.

As forças de Sharaa, respaldadas pela Turquia e as potências árabes do Golfo, chegaram ao poder há quase um ano após uma ofensiva relâmpago.

Sharaa visitará a Casa Branca na segunda-feira. O grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, Israel, inicialmente se opôs à aproximação e bombardeou intensamente a Síria desde a queda de Assad, com a esperança de enfraquecer seu adversário histórico.

