AO VIVO: Castro defende operação no Rio em encontro com Moraes

Encontro entre Cláudio Castro e Alexandre de Moraes ocorre após megaoperação nas comunidades da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos e reacendeu o debate sobre a política de segurança no Rio.

A ação é considerada uma das mais letais da história do País e provocou repercussão internacional . Castro entregou ao ministro Moraes o relatório completo da operação, em reunião marcada por sigilo e restrição à presença de autoridades. Segundo o governador, a atuação das forças de segurança “seguiu todas as determinações do STF”.

o encontro entre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) , e o ministro Alexandre de Moraes , após a megaoperação policial nas comunidades da Penha e do Alemão, que resultou em 121 mortes , entre elas quatro policiais.

Durante a coletiva, Castro afirmou que a ação foi planejada com cerca de 60 dias de antecedência, com participação do Ministério Público, e lamentou a letalidade: “meu coração chora com o das famílias”, disse o governador. Já o coronel José Vicente da Silva criticou duramente a operação, comparando-a a um “Carandiru” moderno e dizendo que se tratou de “trágica, cruel, banho de sangue”.

A operação foi alvo de críticas de entidades e especialistas em segurança pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirmou que a ação parece ter sido “motivada por interesses políticos” e careceu de planejamento técnico. Um grupo de especialistas da ONU pediu investigação imediata e independente, citando suspeitas de execuções e uso desproporcional da força.

No Congresso, o relator da PEC da Segurança Pública anunciou que pretende ouvir governadores antes da votação da proposta, que busca reforçar a cooperação entre estados e União no combate ao crime.

A Polícia Civil do Rio prendeu uma mulher apontada como companheira de um dos traficantes mortos durante a operação. Segundo a corporação, parte dos mortos era procurada por crimes em outros estados, o que reforça a presença de grupos interestaduais do tráfico.



