Coreaú: MP pede cassação de prefeito, vice e vereador por compra de votos

O Ministério Público Eleitoral (MPE) encaminhou Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) à Justiça com o pedido de inelegibilidade e cassação dos diplomas do prefeito José Edézio Vaz de Souza, conhecido como Edézio Sitonio (PSB), da vice-prefeita Pattrícya Fernandes Jacinto Araújo (PSB) e de um vereador de Coreaú, que não teve o nome divulgado. De acordo com a Promotoria da 64ª Zona Eleitoral, eles são acusados de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio (compra de votos).

A investigação começou após a detenção de um homem em 3 de outubro de 2024, em Tianguá. Na abordagem, foram encontrados R$ 1.950,00 em espécie, propaganda eleitoral (“santinhos”) dos então candidatos e quatro listas manuscritas com nomes de possíveis eleitores. Os três políticos expostos no material foram eleitos. Também foi apreendido um aparelho celular, que está em análise no Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Sobral.