Caucaia: Câmara assina intenção de criar Parlamento Metropolitano

Caucaia assina protocolo para fortalecer ligação entre Câmaras da região metropolitana / Crédito: Tiago Barros

O presidente da Câmara Municipal de Caucaia, vereador Tanilo Menezes (MDB), assinou na sessão desta terça-feira, 28, um protocolo de intenção para a criação de um Parlamento Metropolitano, unindo as 19 Câmaras das regiões metropolitanas de Fortaleza. O presidente da Câmara Municipal de Maracanaú, vereador Raphael Pessoa (MDB), responsável pela iniciativa, afirma que o próximo passo é alinhar o regimento interno do novo Parlamento com a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ao O POVO, Raphael explicou que a iniciativa surgiu em 2017, mas "esfriou com o tempo" por conta de mudanças de legislatura. Porém, ele afirma que a iniciativa foi bem recebida pelas Casas Legislativas metropolitanas e deve fortalecer a atuação municipal de pautas em comum.