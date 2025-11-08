Secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela anuncia filiação ao PT

O ato de filiação terá a participação de outras pessoas que estão entrando para as fileiras do partido. O PT destaca 13 mulheres ligadas à cultura e defende "protagonismo feminino"

“Tomei a decisão de me filiar ao PT, partido que fiz boa parte da minha trajetória política. O PT foi um dos principais espaços onde me construí enquanto agente política e fortaleci a minha militânia”, afirmou a secretária ao O POVO . Luisa é filha da ex-governadora e ex-vice-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB) e era, até então, filiada ao mesmo partido da mãe.

A secretária da Cultura do Ceará , Luísa Cela , se filiará ao PT neste domingo, 9, em evento em Fortaleza, a partir das 9 horas. O anúncio foi feito pelas redes sociais de Luísa e do Partido dos Trabalhadores.

"Me sinto muito bem, quase como voltar para casa. Além disso, sigo parte do mesmo projeto político no Ceará e no Brasil", ressaltou. Questionada sobre pretenções políticas para 2026, ela citou que o foco é a administração da pasta. "Estamos entrando na reta final da gestão com foco nas entregas e compromissos feitos com o povo do Ceará", disse ainda.

O ato de filiação simbólico terá a participação de outras pessoas que estão entrando para as fileiras do partido. O PT destaca 13 mulheres ligadas à cultura e reafirma o “protagonismo feminino na construção de um Estado e um Brasil mais justo, plural e democrático”.

Histórico da secretária

Em 2024, Luisa esteve entre as opções ventiladas para ocupar a vice na chapa petista para a Prefeitura de Fortaleza, encabeçada por Evandro Leitão (PT). Entretanto, a base governista optou por Gabriella Aguiar (PSD), que acabou indicada para a posição e atualmente é vice-prefeita da Capital.

Luisa Cela é formada em psicologia, com mestrado em Saúde da Família, pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde 2014, tem atuado no campo da Cultura, dos direitos humanos e da cidadania. Ela exerceu a função de Diretora de Direitos Humanos na Rede CUCA – Fortaleza, e no Instituto Dragão do Mar (IDM). Também dirigiu o Centro Cultural Bom Jardim e foi presidente do Instituto ECOA (Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes) de Sobral.