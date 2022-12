Saiba quem é Luisa Cela, nova secretária da Cultura do Ceará

A partir do dia 1º de janeiro, Luisa Cela está à frente da secretaria da Cultura do Ceará. O anúncio oficial foi realizado na tarde desta sexta-feira, 23, pelo governador eleito Elmano de Freitas.

Filha da governadora Izolda Cela (sem partido), Luisa Cela de Arruda Coelho atuou como secretária executiva da Pasta na gestão de Camilo Santana (PT) e estava cotada para o cargo desde o início da transição de governo estadual.

"Aceitei com muita honra liderar a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Agradeço ao Governador Elmano a confiança para tão nobre missão! Peço iluminação para honrar a força da Cultura Cearense. E contribuir com a reconstrução do Ministério da Cultura!", disse.

Luisa trabalhou como diretora de Direitos Humanos da Rede Cuca (Centro de Cultura, Juventude, Esporte e Ciência) entre 2014 e 2016 e também foi diretora de Cidadania Cultural do Instituto Dragão do Mar. Em 2017, exerceu a função de presidenta no Instituto ECOA - Sobral/Ceará (Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes).

Dentro da formação acadêmica, Luisa obteve mestrado em Saúde da Família e graduação em Psicologia, ambas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela também tem especialização em Arteterapia pelo Instituto Aquila e, atualmente, faz parte do Consórcio Nordeste.

