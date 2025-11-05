Governo do DF pede ao STF avaliação médica de Bolsonaro para saber se ele pode ficar na Papuda

A Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pedindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a uma avaliação médica para verificar se tem condições de cumprir pena no presídio da Papuda.

O documento está sob sigilo e foi enviado ao gabinete do ministro na segunda-feira, 3. O recurso de Bolsonaro à condenação por tramar um golpe de Estado será julgado a partir de sexta-feira, 7. A expectativa é que ele seja rejeitado e que o ex-presidente seja preso ainda neste mês.