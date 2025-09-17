Bolsonaro tem diagnóstico de câncer de pele, informa médico

Bolsonaro tem diagnóstico de câncer de pele, informa médicoEx-presidente recebeu alta nesta quarta-feira após mal estar súbito e pré-síncope. Exames feitos no domingo mostraram a presença de carcinoma de células escamosas
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem duas lesões compatíveis com câncer de pele, conforme laudo, segundo informou o médico pessoal do ex-presidente, Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP. Bolsonaro foi internado nessa terça-feira, 16, em Brasília após sintomas de vômito, tontura, queda de pressão e taquicardia.
“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa”, diz o boletim médico.
Em conversa com a imprensa, o médico Cláudio Birolini detalhou que, no começo da tarde desta quarta, os médicos receberam o laudo anatomopatológico de lesões de pele retiradas no último domingo, 14. Ao todo, oito lesões foram retiradas para a análise, uma delas não era grave, porém duas, localizadas no tórax e no braço, indicaram um tipo de câncer intermediário.
“Foram retiradas oito lesões. Uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma, e outras sete lesões eram suspeitas para câncer de pele. Dessas sete lesões, duas vieram positivas para um tipo de tumor que era um carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais ‘bonzinho’ e nem o mais agressivo. É intermediário, mas ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias”, explicou.
As lesões estão em uma fase precoce e, a princípio, demandam uma avaliação periódica. “Pela característica de pele dele, por ter tomado sol a vida inteira sem muita proteção, ele precisa ser avaliado periodicamente”.
Birolini afirmou que notou as lesões suspeitas ainda em abril, quando o ex-presidente realizou mais um procedimento cirúrgico no intestino. O médico também apontou que Bolsonaro conta com outras lesões de pele, porém apenas as mais suspeitas foram analisadas.
Soluços
Em relação aos soluços registrados pelo ex-presidente, Birolini afirma que não há uma causa definida e destacou o histórico do presidente: “Os soluços dele a gente não tem uma causa definida. Não posso afirmar que é consequência da facada, mas está tudo junto. Ele tem um histórico de soluços em outras ocasiões, inclusive quando ele era ainda deputado, antes da questão da facada”.
Bolsonaro recebeu alta no começo da tarde desta quarta-feira, 17, um dia após a internação com falta de ar e episódios de vômito. Birolini foi viajou para a capital federal para acompanhar o tratamento.
Mais cedo, a equipe médica apontou melhora após hidratação. Mas persistia quadro de anemia e apresentou alteração da função renal, de acordo com boletim médico publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 17.
Bolsonaro já deixou o hospital DF Star, em Brasília, pouco antes de 14 horas desta quarta. Ele é reconduzido à residência onde cumpre prisão domiciliar.
O ex-presidente foi hospitalizado na quarta, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
