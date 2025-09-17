Bolsonaro tem diagnóstico de câncer de pele, informa médico

Ex-presidente Jair Bolsonaro / Crédito: Sergio Lima/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem duas lesões compatíveis com câncer de pele, conforme laudo, segundo informou o médico pessoal do ex-presidente, Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP. Bolsonaro foi internado nessa terça-feira, 16, em Brasília após sintomas de vômito, tontura, queda de pressão e taquicardia. “O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa”, diz o boletim médico.

Birolini afirmou que notou as lesões suspeitas ainda em abril, quando o ex-presidente realizou mais um procedimento cirúrgico no intestino. O médico também apontou que Bolsonaro conta com outras lesões de pele, porém apenas as mais suspeitas foram analisadas. Soluços Em relação aos soluços registrados pelo ex-presidente, Birolini afirma que não há uma causa definida e destacou o histórico do presidente: “Os soluços dele a gente não tem uma causa definida. Não posso afirmar que é consequência da facada, mas está tudo junto. Ele tem um histórico de soluços em outras ocasiões, inclusive quando ele era ainda deputado, antes da questão da facada”. Bolsonaro recebeu alta no começo da tarde desta quarta-feira, 17, um dia após a internação com falta de ar e episódios de vômito. Birolini foi viajou para a capital federal para acompanhar o tratamento.

Mais cedo, a equipe médica apontou melhora após hidratação. Mas persistia quadro de anemia e apresentou alteração da função renal, de acordo com boletim médico publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 17. Bolsonaro já deixou o hospital DF Star, em Brasília, pouco antes de 14 horas desta quarta. Ele é reconduzido à residência onde cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente foi hospitalizado na quarta, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.