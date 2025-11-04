O que é GLO, decretada por Lula para a COP30 e cogitada no RJ

Registro de operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) nas ruas do Ceará, em 2020, por conta da paralização da PM (Policia Militar). / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

No Ceará, houve decreto de GLO em 2020, devido a um motim da Polícia Militar que paralisou atividades de agentes de segurança no Estado. A medida vigorou entre fevereiro e março daquele ano. Mas afinal, o que é a GLO, para que ela serve e em quais situações pode ser utilizada? O que é a GLO? A Garantia da Lei e da Ordem é uma ferramenta prevista desde a instauração da Constituição, no artigo 142, e foi regulada pela Lei Complementar 97/1999 e pelo Decreto 3.897/2001. As Forças Armadas (Exército, Aeronáutica e Marinha) podem ser acionadas individualmente, ou de forma conjunta, para exercer as operações de segurança em determinados locais e situações. Na prática, a GLO concede temporariamente aos militares o poder de polícia, tendo como finalidade garantir ou restabelecer a ordem, a integridade da população e do patrimônio. O decreto de GLO deve ser autorizado exclusivamente pelo Presidente da República e pode se dar tanto por iniciativa própria ou para atender a pedido de outros poderes constitucionais, a pedido dos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados.

Além disso, o presidente pode decretar GLO caso haja solicitação do governador de determinado Estado ou do Distrito Federal. A GLO se dá em um local delimitado e durante um tempo determinado. No caso da COP-30, em 2025, o local é Belém e o período de tempo é entre os dias 2 e 23 de novembro. No Pará, Lula decretou GLO após pedido do governador Helder Barbalho. A GLO não ocorre apenas em momentos de instabilidade na segurança, mas também para assegurar o bom andamento de eventos de grande porte, como no caso da COP. Em 2016, durante a realização das Olímpiadas no Rio de Janeiro, o governo federal também decretou GLO. Desde que assumiu o terceiro mandado, em 2023, o presidente Lula já decretou três GLOs no Rio de Janeiro: em portos e aeroportos (RJ e SP), durante a cúpula do G20 e na reunião do Brics.

Orientações Para orientar essas ações, o Ministério da Defesa publicou, em 2014, um manual com diretrizes de atuação durante GLOs. O documento aponta que, após a decretação, os planejamentos, para a execução deverão ser elaborados no contexto da Segurança Integrada, podendo ser prevista a participação do Poder Judiciário, do Ministério Público; e de órgãos de Segurança Pública. Com a GLO decretada, cabe à autoridade competente transferir o controle operacional dos órgãos de segurança para a autoridade encarregada das operações. Antes da COP-30, a última GLO havia sido decretada em novembro do ano passado, para garantir a segurança das comitivas que participaram da cúpula do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo. Na ocasião, a Marinha ficou responsável pelo controle de águas marítimas e interiores, além dos acessos aos portos do Rio de Janeiro (local do evento). O Exército apoiou a defesa e atuou na prevenção e gerenciamento de danos de ameaças cibernéticas. A Aeronáutica atuou no controle do espaço aéreo, bem como na segurança das áreas dos aeroportos.

GLO na COP-30 Em 2025, o governador do Pará, Helder Barbalho, pediu que Lula aplicasse a GLO para a COP-30, em Belém. O pedido do governador ocorre para garantir ampliação de forças de segurança e para evitar episódios de perturbação da ordem durante o evento, que reunirá líderes mundiais e ativistas ambientais. A atuação das Forças Armadas está designada para garantir a segurança das delegações, chefes de Estado, autoridades estrangeiras e representantes da sociedade civil, preservando a ordem pública durante as atividades. A escolha de Belém para a realização da COP-30 está relacionada ao objetivo do governo de dar visibilidade às pautas da Amazônia no cenário global, além de reforçar a capacidade diplomática e o protagonismo ambiental do Brasil.