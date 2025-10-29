Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assessores de Lula defendem GLO mesmo sem pedido de intervenção de Cláudio Castro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Notícia

Embora o governo federal descarte o decreto de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro agora, assessores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendem a adoção da medida mesmo sem o pedido do governador Cláudio Castro.

Na tarde desta quarta-feira, 29, integrantes da cúpula do governo se dividiram. Uma parte afirma que a intervenção no Rio só poderia ser tomada diante da solicitação de Castro. Mas outra ala argumenta que o caso é sério demais para esperar o aval do governador.

A reunião não contou com a presença de Lula. Estavam no encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin; o advogado-geral da União, Jorge Messias; o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira; o chefe do Estado Maior das Forças Armadas, Almirante Renato de Aguiar Freire; além de representantes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal.

Na avaliação de assessores de Lula, a GLO está descartada por ora, mas pode ser repensada nos próximos dias, a depender de como Castro conduzirá a situação no Rio. Para esses interlocutores do presidente, Castro tem interesses eleitoreiros com a operação e não está preocupado com a segurança pública.

O balanço da operação contra o Comando Vermelho ainda não foi atualizado, mas resultou em mais de cem mortos, sendo quatro policiais. Segundo fontes do Ministério da Justiça, a operação deveria ter sido realizada com planejamento e parceria com a força nacional.

