Gleisi Hoffmann critica encontro de governadores de direita: 'Investem na divisão política'

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 31, para reagir ao encontro entre governadores de direita, que anunciaram a criação de um "Consórcio da Paz" para combater o crime organizado. A reunião ocorreu no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Gleisi afirmou que o grupo busca "colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump", atual presidente dos Estados Unidos.

"Ao invés de somar forças no combate ao crime organizado, como propõe a PEC da Segurança enviada pelo presidente @LulaOficial ao Congresso, os governadores da direita, vocalizados por Ronaldo Caiado, investem na divisão política e querem colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump na América Latina", escreveu a ministra. A petista também criticou o que chamou de "uso político da segurança pública", afirmando que os líderes regionais "não conseguem esconder o desejo de entregar o país ao estrangeiro". "Do mesmo jeito que Eduardo Bolsonaro e sua família de traidores da pátria fizeram com as tarifas e a Magnitsky. Segurança pública é uma questão muito importante, que não pode ser tratada com leviandade e objetivos eleitoreiros. Combater o crime exige inteligência, planejamento e soma de esforços", completou Gleisi. A manifestação ocorre no contexto da megaoperação policial realizada na terça-feira, 28, ordenada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou mais de cem mortos, entre suspeitos e agentes de segurança.

Segundo o último balanço do governo fluminense, a Operação Contenção, deflagrada contra integrantes do Comando Vermelho e que reuniu 2.500 agentes se segurança pública, resultou em 121 mortes, enquanto a Defensoria Pública do Rio de Janeiro contabiliza 132 vítimas. 'Consórcio da Paz' O Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira, 30, ao lado de outros chefes de Executivo estaduais, a criação de um consórcio de segurança pública para que os estados se apoiem mutuamente no enfrentamento ao crime organizado. A iniciativa, batizada de "Consórcio da Paz", foi discutida durante o encontro no Palácio Guanabara.